Poznati svi detalji pucnjave u Beogradu: Zakazali sastanak u kafiću da ‘riješe problem’, pa zapucali…

Nedavnom vatrenom obračunu u lokalu u Višnjičkoj banji u Beogradu, u kojem je nastradala gošća koja se tu slučajno zatekla, a dvojica navijača Partizana – Nemanja N. i Darko L. i još dvije osobe ranjene, prethodio je unaprijed zakazani sastanak dvije grupe mladića. Oni su, navodno, dogovorili susret kako bi “riješili problem”, saznaje nezvanično Kurir.

Kako otkriva izvor, razlog sastanka bila je tuča koja se nekoliko dana ranije dogodila u Skadarliji.

Inače, Nemanja N. i Darko L. su nakon ranjavanja zbrinuti u Urgentnom centru, njihove povrede nisu opasne po život, a odbili su saradnju sa policijom. Jučer su uhapšeni i iz bolnice prebačeni u pritvor. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana.

– Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke, ponove krivično djelo kao i zbog uznemirenja javnosti – potvrđeno je za Kurir.

Osumnjičeni su za pomaganje u teškom ubistvu.

– Navodno, prema jednoj verziji događaja, uhapšeni Lazar Marinković zvani Lucifer, koji je bio u kućnom pritvoru, sam je dogovorio sastanak sa drugom grupom, u vrijeme kada ima pravo na šetnju, kako bi porazgovarali i “riješili problem”. Sa Marinkovićem je, kako tvrde upoznati, pošao njegov brat i još jedan muškarac, a sa druge su došla trojica, dvojica ranjenih i još jedan mladić – otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim tvrdnjama, sjeli su za sto i razgovarali, ali je onda jedan od muškaraca koji je došao s druge strane ustao i udario Lazara Marinkovića, koji mu je odmah uzvratio.

– Neki očevici tvrde da je izbila tuča i da je jedan muškarac tada potegao oružje, ali da je najvjerovatnije pištolj zakočio i nije opalio. Međutim, pištolj je tada, navodno, izvadio i Luciferov brat i pucao na dvojicu navijača s druge strane, ali je pogodio i ljude koji su se slučajno zatekli u lokalu – tvrdi izvor.

Prema njegovim riječima, istragom bi tek trebalo da bude utvrđeno da li je još neko pucao, kao i ko su muškarci koji su potom dojurili u bijelom kombiju.

– Postoje dvije verzije, jedna je da su u kombiju bili saradnici Lazara Marinkovića i da su oni izletjeli i s kapuljačama na glavi i motkama u rukama dotrčali do lokala. Međutim, prema drugoj verziji, oni su došli kako bi pružili podršku drugoj strani, odnosno ranjenim muškarcima. Na njihov signal su navodno izleteli i pucali ispred lokala – dodaje on i navodi da bi istraga trebalo da utvrdi šta se tačno dogodilo.

Lazaru Marinkoviću Luciferu Viši sud u Beogradu je kasno sinoć, na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana zbog pomaganja u teškom ubistvu. Njemu se, također, sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu i za trgovinu drogom i bio mu je određen kućni pritvor. Nastavak suđenja za drogu, zakazan mu je za 22. oktobar.

Policija je privela devet osoba tokom jučerašnje velike akcije identifikacije osoba iz kriminalnog miljea za koje se sumnja da su povezane sa navijačkom grupom Anti Romi i pucnjavom u Višnjičkoj banji. Akcija je sprovedena juče na teritoriji Beograda.

Pretreseno je više od 50 poznatih adresa i takozvanih štek stanova, uglavnom na području Palilule i Zvezdare, a u velikoj akciji su osim policije učestvovale i BIA i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

– Događaj iz kafića nema veze sa sportom i fudbalom, koji su samo paravan za kriminalne aktivnosti mnogih članova ove navijačke grupe – navodi sagovornik Kurira.

Pripadnici UKP u saradnji sa VJT u Beogradu nastavljaju akciju.

