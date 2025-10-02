Cijene divljaju: Život sve skuplji, potrošačka korpa dostigla skoro 2.100 eura

Sindikalna potrošačka korporacija (SPK) za treći kvartal ove godine u Crnoj Gori iznosi 2,08 hiljade eura, pokazalo je istraživanje Centra za edukaciju, informiranje i sindikalna istraživanja (CEISI), koji djeluje pri Uniji slobodnih sindikata (USSCG).

U usporedbi s prethodnim kvartalom, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 65 eura, odnosno 3,23 posto.

Od ukupno deset kategorija troškova koje su definirane Metodologijom za izradu SPK-a, u trećem kvartalu zabilježen je rast u četiri kategorije, i to troškovi prehrambenih proizvoda 2,38 posto, stanovanja i komunalija 4,08 posto, obrazovanja i kulture 28,57 posto i ljetovanja osam posto.

Na temelju prikupljenih cijena za 132 prehrambene namirnice iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori, utvrđeno je da trošak prehrambenih proizvoda u trećem kvartalu iznosi 645 eura.

U poređenju sa drugim kvartalom, kada je ova kategorija troškova iznosila 630 EUR, zabilježen je rast od 15 eura, odnosno 2,38 posto – rekli su iz USSCG.

Ovo predstavlja treći uzastopni kvartal u kojem se bilježi rast troškova u kategoriji prehrambenih proizvoda.

Nakon što su u četvrtom kvartalu prošle godine iznosili 585 eura, troškovi su u prvom ovogodišnjem kvartalu porasli na 615 eura, u drugom na 630 eura, da bi u trećem tromjesečju dostigli 645 eura. Takvo kretanje može imati značajan utjecaj na životni standard građana, posebno onih sa nižim primanjima – dodaje se u saopćenju.

Troškovi stanovanja i komunalija u ovom razdoblju iznose 255 eura, čime se bilježi rast od 4,08 posto, odnosno deset eura u nominalnom iznosu.

Na rast ove kategorije troškova prevashodno je uticao iznos prosječnog računa električne energije, koji je u ovom kvartalu uvećan zbog sezone hlađenja tokom ljetnih mjeseci. Osim toga, došlo je i do rasta cijene usluga vodosnabdijevanja, što se također odrazilo na ukupan iznos ove kategorije troškova – navodi se u saopćenju.

Troškovi obrazovanja i kulture bilježe rast u trećem kvartalu, gdje SPK evidentira povećanje koje obuhvaća prosječan iznos kompletnog udžbenika za srednju školu, kao i dodatne troškove za sveske i školski pribor.

Ukupan iznos u ovoj kategoriji iznosi 135 eura, što predstavlja rast od 28,57 posto u odnosu na prethodni kvartal kada su iznosili 105 eura.

Važno je napomenuti da trošak nabavke udžbenika za osnovnu školu nije uključen u ovu kategoriju, budući da su isti obezbijeđeni besplatno, a da djeca promatrane četveročlane porodice pripadaju uzrastu osnovne i srednje škole – navodi se u saopćenju.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, cijene udžbenika i školskog pribora ostale su na približno istoj razini.

Poseban rast ove kategorije u tekućem kvartalu rezultat je intenzivirane potrošnje uvjetovan početkom školske godine.

Ipak, kako se navodi, trošak obrazovanja i kulture prisutan je tokom cijele kalendarske godine, ali u znatno manjem obimu van razdoblja priprema se za novu školsku godinu.

Treći kvartal ove godine, kao i prethodne, obilježen je razdobljem godišnjih odmora.

Usljed rasta cijena ugostiteljskih usluga u prethodnom periodu, zabilježen je rast troškova ljetovanja od osam posto, odnosno sa 125 eura na 135 eura mjesečno.

U godišnjem obračunu, to znači da je četveročlana porodica za sedmodnevni boravak na moru, na bazi polupansiona u hotelima niže i srednje kategorije (dvije i tri zvjezdice), morala izdvojiti ukupno 1.620 eura. Kada se taj iznos rasporedi na 12 mjeseci, dolazi do nominalnog povećanja troška od deset EUR mjesečno – precizira se u saopćenju.

Ukoliko se SPK za treći kvartal ove godine usporedi s istim prošlogodišnjim razdobljem, može se konstatovati da je u razdoblju od godine došlo do rasta SPK-a za 75 eura, odnosno 3,75 posto, prenosi hayat

Facebook komentari