Cijena omiljene slastice izazvala ogorčenje: Koliko su napolitanke koštale 2022, a koliko sada

Cijene u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina postale su tema koja jednako zaokuplja mlade i stare, bogate i siromašne, stanovnike Zagreba, Splita ili malih mjesta u unutrašnjosti. Ono što se nekada činilo kao usputna kupnja – paketić keksa, čokolada ili hljeb – danas je luksuz koji sve češće tjera građane da uspoređuju akcije, čekaju popuste i kupuju manje.

Skokovi nisu zaobišli ni automobile, stanove, režije, pa ni osnovne potrepštine, a posebno su došli do izražaja nakon uvođenja eura, kada su mnogi građani imali dojam da su cijene “prešle granicu” brže nego što su to prikazivali službeni podaci.

Od jutarnje kafe i sendviča, preko računa za struju i plin, pa sve do cijena kvadrata u velikim gradovima, sve je otišlo prema gore u ritmu koji je nadmašio i optimistična i pesimistična predviđanja.

Ono što je prije desetak godina bilo normalno – kupiti stan bez kredita u trajanju pola života, kupiti automobil koji ne prelazi iznos godišnje plaće ili napuniti košaricu u trgovini bez dvostrukog provjeravanja – danas zvuči kao daleka prošlost.

Građani sve češće ističu da ne pamte kada su cijene posljednji put pale, već samo kako se iz mjeseca u mjesec povećavaju, a u razgovorima je postala uobičajena fraza: “Sve je poskupjelo”. I doista, od keksa do nekretnina – sve što se plaća u Hrvatskoj već je odavno preskupo za prosječan džep.

Svakodnevno na društvenim mrežama čitamo i slušamo o raznim poskupljenjima, a prije nekoliko mjeseci glavna tema bile su popularne Napolitanke, keksi koje obožavaju mnogi Hrvati. Sada je jedan korisnik na TikToku usporedio cijenu ovog popularnog keksa 2022. i 2025. godine, a razlika je – bizarna.

Naime, kako stoji u videu, 500 grama čokoladnih napolitanki koštalo je 21,99 kuna, odnosno 2,92 eura, dok se cijena istog pakiranja danas prodaje za nevjerojatnih 9,05 eura! U komentarima ispod videa javili su se brojni Hrvati.

Jedan je napisao: “A realno uvijek su bile luksuz, pa i kad su kune bile, preskupe su bile”. I drugi se složio: “Bome, i ta 22 kune nije bilo malo na one plaće”, dok je treći dodao: “Nemoguće da su napolitanke devet eura”. Potom se javio jedan korisnik s dobrom starom: “Ne treba kupovati, samo osnovno”.

