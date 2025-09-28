Na svadbi u centru Šibenika žena pogođena u glavu signalnom raketom. Umrla je

Uhićen muškarac

Iz šibenske policije potvrdili su događaj. “Jedna je osoba privedena u policijske prostorije i u tijeku je obrada, dok je ozlijeđena osoba prevezena u OB Šibenik gdje traje liječnička obrada”, izjavila je ranije glasnogovornica policije Sanja Baljkas. Policija je nedugo zatim potvrdila da je žena preminula.

Naknadno je potvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak uhićen i doveden u službene prostorije policije, a protiv njega je pokrenuto kriminalističko istraživanje.Očevid je u tijeku, a policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Što je signalna raketa?

Signalna raketa je pirotehnička naprava koja se koristi u vojsci, zrakoplovstvu i pomorstvu za davanje svjetlosnih ili zvučnih signala, najčešće kao poziv u pomoć ili označavanje položaja. Nerijetko je koriste i navijači na sportskim događajima.

Index

Nakon ispaljivanja proizvodi jako svjetlo (crveno ili bijelo) ili snažnu buku. Zbog velike brzine izbačaja može biti opasna ako se njome ne rukuje oprezno, što je nažalost pokazala i ova tragedija,piše

Facebook komentari