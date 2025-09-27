Region

Protest u Zagrebu protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka

Objavljeno prije 28 minuta

Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića okupili su se demonstranti koji se protive ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka.

Organizator, Centar za ekonomsko obrazovanje, tvrdi da je vojni rok nepravedan i nepotreban, te da Hrvatska može osigurati sigurnost bez prisilnog regrutiranja.

– Većina građana i zastupnika nikada neće služiti vojni rok. Hrvatsku su u Domovinskom ratu branili dobrovoljci, nije bilo opće mobilizacije – poručili su. Također ističu da ustav zabranjuje nametanje obaveza na osnovu spola.

Organizatori kritiziraju niske plaće za kadete i uspoređuju ih s radnicima u ugostiteljstvu, te pozivaju na ulaganje u obrazovanje, a ne u vojsku,pišu Vijesti

Mladi iz Mreže Mladih poručuju: “Nismo topovsko meso, želimo biti partneri, a ne objekti politike.”


