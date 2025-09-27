Protest u Zagrebu protiv ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka

Organizator, Centar za ekonomsko obrazovanje, tvrdi da je vojni rok nepravedan i nepotreban, te da Hrvatska može osigurati sigurnost bez prisilnog regrutiranja.

– Većina građana i zastupnika nikada neće služiti vojni rok. Hrvatsku su u Domovinskom ratu branili dobrovoljci, nije bilo opće mobilizacije – poručili su. Također ističu da ustav zabranjuje nametanje obaveza na osnovu spola.

Organizatori kritiziraju niske plaće za kadete i uspoređuju ih s radnicima u ugostiteljstvu, te pozivaju na ulaganje u obrazovanje, a ne u vojsku,pišu Vijesti

Mladi iz Mreže Mladih poručuju: “Nismo topovsko meso, želimo biti partneri, a ne objekti politike.”

