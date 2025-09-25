Darko Lazić i Katarina doživjeli tešku saobraćajnu nesreću: Auto smrskano, izvlačili ih vatrogasci

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletila je čak 70 metara, saznaje Telegraf.rs.

Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pjevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla. Kako Telegraf saznaje, nakon što je izvučen iz automobila pjevač je stao na noge i žalio se na bol u glavi,piše Avaz

Darko je vozio, dok je Katarina bila na mjestu suvozača. Samo nekoliko sati prije nesreće, Darko i Katarina bili su nasmijani u društvu Tijane Matić, Katarinine sestre i Darkove svastike, kao i Darkove bivše supruge Ane Sević i njenog muža Danijela.

