Milatović: Patnja naroda u Gazi je tragedija cijelog čovječanstva

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je na konferenciji o Palestini u New Yorku da rješenje o dvije države ostaje jedini održiv put ka miru na Bliskom istoku te pozvao na hitan prekid vatre, oslobađanje talaca i nesmetanu dostavu humanitarne pomoći Gazi.

“Patnja naroda u Gazi danas je tragedija koja pogađa cijelo čovječanstvo. Zato Crna Gora poziva na hitan prekid vatre, oslobađanje svih talaca i puno poštovanje međunarodnog humanitarnog prava”, poručio je.

Konferencija o Palestini koja je okupila više od 140 lidera iz cijelog svijeta, održana u organizaciji Francuske i Saudijske Arabije, a kojom je predsjedavao francuski predsjednik Emmanuel Macron u okviru zasiedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, kako je kazao Milatović, dolazi u presudnom trenutku za pitanje Palestine.

Ovo je bila prilika, naveo je, da Crna Gora još jednom pošalje poruku da podržava Deklaraciju usvojenu 12. septembra na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, “kojom se reafirmiše opredijeljenost za rješenje o dvije države kao jedini održiv put ka pravednom i trajnom miru na Bliskom istoku”.

Ovu Deklaraciju je podržalo 142 zemlje članice UN-a uključujući i Crnu Goru.

Podsjetio je da je Crna Gora jasno osudila napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, ali i naglasio da taj zločin ne može biti izgovor za kolektivno kažnjavanje civila.

“Nijedno dijete ne smije biti gladno, nijedna porodica ostavljena bez pomoći. Dostava humanitarne pomoći Gazi mora biti brza, bezbjedna i nesmetana. Crna Gora ostaje dosljedna principima mira, pravde i ljudskog dostojanstva”, poručio je Milatović,pišu Vijesti

Vjerujemo, istakao je, u rješenje koje podrazumijeva postojanje i Izraela i Palestine kao dvije nezavisne države koje žive u miru i sigurnosti.

“Stabilnost Bliskog istoka ključna je za globalnu sigurnost”, dodao je.

Crna Gora je spremna da konstruktivno doprinese ovom procesu, u skladu sa svojim međunarodnim obavezama i odgovornošću”, zaključio je Milatović.

