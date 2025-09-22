Žena upala MUŽU I LJUBAVNICI u stan – komšije sve gledale, snimak kruži Instagramom: Slagao da je kod prijatelja, a otišao kod nje

Supruga je otkrila gdje je ljubavnica njenog muža…

Scena je snimljena i postala viralna na društvenim mrežama

Prava drama odigrala se u gluvo doba noći na granici Vračara i Zvezdare kad je jedna žena otkrila gdje živi ljubavnica njenog muža.

Prema riječima očevidaca, muškarac je u tom trenutku takođe bio u stanu, što je dodatno rasplamsalo sukob.

Naime, prije nekoliko noći na Zvezdari odigrala se prava ljubavna drama koja je potresla sve u okolini i razbudila komšije.

Rekao da je kod prijatelja, a otišao kod ljubavnice

Naime, na granici Vračara i Zvezdare, u 3 sata ujutro, supruga je odlučila da istraži gdje se zapravo krije njen muž. Ispostavilo se da nije bio u kući prijatelja, već je navodno bio u stanu – sa ljubavnicom.

Očevici tvrde da je muž bio u stanu kada je žena došla, a trenutak sukoba je dodatno zagrijan činjenicom da je ljubavnica bila prisutna. Scena koja je uslijedila navodno je izazvala pometnju u zgradi, a snimljena je i postala viralna na društvenim medijima, piše K1.

