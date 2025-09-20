Prkose Vučićevoj paradi: Studenti jasno poručili šta je dozvoljeno na današnjem skupu!

Na svojim društvenim mrežama objavili su da će za današnje okupljanje važiti tri pravila: zabranjene su uvrede vojnicima i učesnicima parade, ne smiju se koristiti pištaljke i megafoni, a dozvoljeno je nositi samo narodne zastave, bez grba.

U pozivu na skup, studenti ističu da žele jasno poslati poruku:

“Htjeli ste da prisvojite zastavu u političke svrhe, mi smo je vratili narodu. Htjeli ste da prisvojite himnu u političke svrhe, mi smo je vratili narodu. Htjeli ste da prisvojite vojsku u političke svrhe, mi ćemo je vratiti narodu. Vojska nije privatna i lična, vojska je narodna“, poručili su studenti u blokadi, prenosi Nova.rs.

Ovaj skup predstavlja njihov mirni, ali odlučni protest, kojim studenti žele da iskažu stav o nezavisnosti i javnoj pripadnosti ključnih simbola države.

Facebook komentari