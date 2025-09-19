Zlatica tražila utočište u sigurnoj kući: Novi detalji zločina u Beču

Nenad M. (44) izvršio je višestruki zločin u Beču kada je ubio svoju suprugu Zlaticu, ranio kćerku (24) i njenog dečka (26), a potom počinio samoubistvo.

Austrijski mediji navode da je Nenadu bila izrečena mjera zabrane upotrebe oružja, a njegova žrtva, supruga Zlatica, već je tražila utočište u sigurnoj kući za žene.

Nenad M. je počinio zločin 16.septembra u stanu u Beču. On je, nakon zločina, pokušao da pobjegne sa lica mjesta. “mercedesom” je jurio ulicama Beča, policija je pokušala da ga zaustavi, ali tada je uslijedila razmjena vatre. On je ipak pobjegao nakon toga, a policija je pronašla ubrzo njegovo tijelo u automobilu. Sumnja se da je počinio samoubistvo.

– U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam upravo gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju – rekao je muškarac, koji je i sam otac dvoje djece.

Prema pisanju Heute, policija je pronašla tijelo žene (44) u stanu, kao i dvije osobe – kćerku (24) i njenog dečka (26) koji su u teškom stanju hitno prevezeni u bolnicu. Oni su imali prostrelne rane. Kćerka (24) je u teškom stanju i ljekari joj se bore za život.

Sumnja se da je motiv ovog zločina predstojeći razvod osumnjičenog muškarca i njegove supruge.

Ranjeni mladić je ispričao da je motiv ljubomora i razvod koji je ona željela, piše Blic.

Kćerka upozorila komšije

Neposredno prije jezivog zločina, komšija je u liftu sreo Srpkinju koju je nešto kasnije upucao otac i njenu bebu. Ona je navodno rekla da ima “loš predosjećaj”.

