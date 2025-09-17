OVO SU UBICA I ŽRTVA IZ BEČA – Nenad usmrtio suprugu, ranio kćerku i njenog dečka: Nastavio krvavi pir i PUCAO NA POLICIJU, pa sebi oduzeo život

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je motiv ovog jezivog zločina razvod supružnika.

Austrijski mediji navode da je državljanin Srbije star 44 godine u Beču, u utorak uveče, ubio svoju suprugu, teško ranio kćerku (24) i njenog dečka (26), a potom izvršio samoubistvo.

Prema pisanju “Heute”, policija je pronašla tijelo žene (44) u stanu, kao i dve osobe – kćerku (24) i njenog dečka (26) koji su u teškom stanju hitno prevezeni u bolnicu. Oni su imali prostrelne rane. Ćerka (24) je pogođena hicem u glavi i ljekari joj se bore za život. Njen dečko je za sada u stabilnom stanju.

Svjedoci ovog zločina alarmirali su policiju u utorak oko 19.30 sati kada su čuli pucnjavu u stanu. Ubrzo nakon toga, na ulici je izbila nova pucnjava – između osumnjičenog i policajca. Svedoci tvrde da su tada ispaljena četiri hica.

Kako tvrdi “Heute”, u stanu su bila i dva maloljetna djeteta i oni su prošli bez povreda.

Sumnja se da je motiv ovog zločina predstojeći razvod osumnjičenog muškarca i njegove supruge. Navodno, pucnjavi je prethodila svađa.

“Heute” piše da osumnjičeni nije imao dozvolu za oružje, piše senzacija.

