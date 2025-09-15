Jelena Karleuša izviždana i u Smederevu

Smederevci su se u velikom broju okupili oko bine, kako bi spriječili njen nastup. Pošto su joj oko sat vremena zviždali i pjevali “ko ne skače, taj je ćaci”, Karleuša je napustila trg, bez da se uopće popela na binu. Građani su trčali za policijskim kolima, pretpostavljajući da se pjevačica nalazila u njemu.

Građani su pravili buku i zviždali Karleuši koja je trebalo da nastupi na manifestaciji “Smederevska jesen”.

Nastup je trebalo da počne u 22.30, međutim ona se nakon više od pola sata nije pojavila na bini. Na licu mjesta je bila i policija.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je koncert Jelene Karleuše otkazan zbog nezadovoljnih građana,pišu Vijesti

Pjevačica je u avgustu imala zakazan koncert na platou ispred stadiona “Lagator” u Loznici. Međutim, samo sat vremena pre početka nastupa, situacija na terenu bila je daleko od atmosfere velikog spektakla.

U jednom trenutku, Karleuša je sišla sa bine kako bi pobjegla od publike koja zviždi i sa velikim brojem osiguranja otišla do prvog reda u kojem su bila djeca kako bi im zapjevala.

Ona se prije 22 sata obratila publici i time završila koncert prije vremena što bi značilo da je ovaj nastup, koji je plaćen iz budžeta opštine Loznica, trajao manje od sat vremena.

