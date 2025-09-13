Imenovana ministrica kakvu svijet još nije vidio: ‘Nema više namještanja poslova, konkursa, javnih nabavki!’

Albanija je postala prva zemlja na svijetu koja ima ministra stvorenog umjetnom inteligencijom.

Virtualna ministrica zove se Diella, što na albanskom znači “sunce”, i bit će odgovorna za sve javne nabavke, rekao je u četvrtak premijer Edi Rama.

Rama je tokom ljeta najavio kako planira da njegova zemlja ima ministra, pa čak i premijera stvorenog i pokretanog umjetnom inteligencijom, no malo ko je mislio da će taj dan doći tako brzo – prenosi Politico.

Na skupštini Socijalističke partije u Tirani u četvrtak Rama je predstavio novi sastav albanske vlade u kojoj su neki ministri zadržali svoje pozicije, dok su na čela pojedinih ministarstava imenovana neka nova imena. Tom prilikom Rama je predstavio i Diellu, jedinog člana vlade koji nije čovjek.

– Diella je prvi član koji nije fizički prisutan, već ga je virtualno stvorila umjetna inteligencija – rekao je članovima stranke.

Jedan od razloga imenovanja umjetne inteligencije na čelo ministarstva je i borba protiv korupcije. Premijer Albanije istaknuo je kako će sve odluke javnih nabavki biti u rukama Dielle, a Albanija će biti prva zemlja na svijetu u kojoj su javni konkursi 100 posto nepotkupljivi i gdje je svaki javni fond koji prolazi kroz postupak konkursa 100 posto legalan.

– Diella će ocjenjivati ponude i imati pravo zapošljavati talente iz cijelog svijeta, istovremeno razbijajući strah od predrasuda i rigidnost administracije – poručio je premijer.

– Ovo nije naučna fantastika, već Diellina dužnost – naglasio je.

