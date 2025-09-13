Region

Imenovana ministrica kakvu svijet još nije vidio: ‘Nema više namještanja poslova, konkursa, javnih nabavki!’

Objavljeno prije 1 sat

Sve odluke javnih nabavki bit će u njenim rukama, javni konkursi bit će 100 posto nepotkupljivi, a svaki javni fond koji prolazi kroz postupak konkursa 100 posto legalan

Albanija je postala prva zemlja na svijetu koja ima ministra stvorenog umjetnom inteligencijom.

Virtualna ministrica zove se Diella, što na albanskom znači “sunce”, i bit će odgovorna za sve javne nabavke, rekao je u četvrtak premijer Edi Rama.

Rama je tokom ljeta najavio kako planira da njegova zemlja ima ministra, pa čak i premijera stvorenog i pokretanog umjetnom inteligencijom, no malo ko je mislio da će taj dan doći tako brzo – prenosi Politico.

Na skupštini Socijalističke partije u Tirani u četvrtak Rama je predstavio novi sastav albanske vlade u kojoj su neki ministri zadržali svoje pozicije, dok su na čela pojedinih ministarstava imenovana neka nova imena. Tom prilikom Rama je predstavio i Diellu, jedinog člana vlade koji nije čovjek.

– Diella je prvi član koji nije fizički prisutan, već ga je virtualno stvorila umjetna inteligencija – rekao je članovima stranke.

Jedan od razloga imenovanja umjetne inteligencije na čelo ministarstva je i borba protiv korupcije. Premijer Albanije istaknuo je kako će sve odluke javnih nabavki biti u rukama Dielle, a Albanija će biti prva zemlja na svijetu u kojoj su javni konkursi 100 posto nepotkupljivi i gdje je svaki javni fond koji prolazi kroz postupak konkursa 100 posto legalan.

– Diella će ocjenjivati ponude i imati pravo zapošljavati talente iz cijelog svijeta, istovremeno razbijajući strah od predrasuda i rigidnost administracije – poručio je premijer.

– Ovo nije naučna fantastika, već Diellina dužnost – naglasio je.


