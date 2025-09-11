Vučić ugostio još jednog poznatog holivudskog glumca: Ranije mu dodijeljeno državljanstvo Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas holivudskog glumca i majstora borilačkih vještina Stivena Segala (Steven Seagal) i njegovog sina Kunzanga, koji borave u Beogradu povodom početka snimanja akcionog trilera “Order Of The Dragon” u kojem Segal ima jednu od glavnih uloga.

Snimanje filma odvijat će se na više lokacija u Beogradu, a režiser trilera je hrvatski Vjekoslav Katušin.

Osim Segala, koji se proslavio ulogama u filmovima “Pod opsadom” i “Iznad zakona”, u novom akcionom trileru igraju holandski majstor borilačkih vještina Ron Smurenburg, kao i glumci Mišel Kisi, Majkl Pare, Dženi Paris i Alona Herta.

Segal je 2016.godine dobio državljanstvo Srbije, a rekao je da će učiniti sve kako bi na što bolji način promovirao Srbiju koju smatra svojom novom domovinom.

Američki glumac i muzičar je za doček 2016. godine sa svojim bendom nastupao ispred Doma Narodne skupštine.

