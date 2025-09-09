Prijete velike količine kiše i katastrofalne bujične poplave! Izdat najviši stepen upozorenja, danas će biti kritično

Snažan ciklonski sistem, podstaknut neuobičajeno toplim Sredozemnim morem, donosi razdoblje ekstremnih padavina, olujnog vetra i visoku opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je najviši stepen upozorenja za delove zemlje, dok evropski prognostičari situaciju opisuju kao posebno opasnu, s potencijalom za lokalno rekordne količine kiše, piše Telegraf.

Atmosfera se počela značajno destabilizovati već tokom utorka, 9. septembra, no vrhunac nevremena očekuje se tokom srede i u prvom delu četvrtka. Prema službenim prognozama DHMZ-a, najkritičnije će biti u srijedu, 10. septembra, kada se očekuju najobilnije padavine i najjači vetar. Za područje Istre i Kvarnera na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasne vremenske uslove.

Narandžasti alarm izdat je za ostatak jadranske obale, dalmatinsko zaleđe, Liku i Gorski kotar, dok je žuto upozorenje na snazi za šire karlovačko i zagrebačko područje te Hrvatsko zagorje.

Očekuje se da će lokalno pasti i više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, što stvara veoma veliku opasnost od bujičnih poplava, odrona i plavljenja urbanih područja čiji sistemi odvodnje ne mogu prihvatiti toliku količinu vode u kratkom vremenu.

Osim ekstremne kiše, dodatnu opasnost predstavljaće i snažan, na udare i olujni jugo i južni vjetar. Udari vjetra mogli bi dosezati i do 100 km/h, što može uzrokovati probleme u pomorskom saobraćaju, rušenje stabala i oštećenja na infrastrukturi. Uz obalu je takođe povećana mogućnost za razvoj pijavica.

Analize evropskih meteoroloških servisa idu korak dalje i upozoravaju na potencijalno istorijske količine padavina. Prognoza Sjevere Weather Europe predviđa da bi u najpogođenijim područjima, koja uključuju sjeverozapadnu Hrvatsku (Istra), jugozapadnu Sloveniju i severoistok Italije, u razdoblju od 24 sata moglo pasti između 200 i 400 mm kiše. Takve količine, ako se ostvare, neizbežno bi dovele do katastrofalnih bujičnih poplava, prenose 24sata.hr.

