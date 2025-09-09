Izraelski šef diplomatije u Hrvatskoj, Milanović se nije sreo s njim: “Sastanak bi bio podrška zločinima”

“Nije pitanje zašto se predsjednik Republike nije sastao s izraelskim ministrom vanjskih poslova, nego je pravo pitanje – zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Sabora, predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova?”, poručio je Milanović na Facebooku.

Iz Pantovčaka naglašavaju da sastanci hrvatskih zvaničnika s izraelskim ministrom predstavljaju političku podršku vladi koja vodi rat u Gazi.

“U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo Gaze i najavljuju napad na grad od milion stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina”, ističe se u saopćenju.

Ured predsjednika upozorava da Vlada Hrvatske propušta priliku da se stavi na stranu mira.

“Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka ka dvodržavnom rješenju i trajnom miru na Bliskom istoku, Vlada RH daje podršku izraelskim dužnosnicima koji stoje iza politike rata i nasilja”, navodi se.

Pantovčak je oštro reagovao i na izjavu izraelskog ministra u Zagrebu.

“Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke hiljada ljudi u Gazi. Kao da to nije bilo dovoljno, pa je u čast izraelskog ministra satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada dolaze puno ugledniji i važniji gosti”, navode iz Ureda predsjednika.

Podsjetimo, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar u utorak je boravio u službenoj posjeti Hrvatskoj. Najprije se sastao s premijerom Plenkovićem u Banskim dvorima, a zatim i s ministrom vanjskih poslova Grlićem Radmanom. Dolazak izraelskog ministra bio je popraćen i protestima u Zagrebu.

Na pitanje novinara o izjavama predsjednika Milanovića, koji je ranije ocijenio da izraelske akcije u Gazi predstavljaju etničko čišćenje i zločinačku politiku, Sa’ar je odgovorio da cijeni “odgovorne zemlje i vlade” poput Hrvatske, Njemačke i Italije, koje po njegovom mišljenju imaju uravnotežen pristup.

“Što se tiče predsjednika Hrvatske i nekih drugih političara, to je vrijedno žaljenja. Žao mi je da smo napadani u vrijeme kada nas napada radikalni islam sa svih frontova. Odbacujem takve optužbe i podsjećam da je u prošlosti i Hrvatska bila optuživana, ali znamo da te optužbe nisu bile poštene”, poručio je Sa’ar.

