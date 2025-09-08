Tenkovi na kamionima na beogradskim ulicama dok traje protest, oglasilo se Ministarstvo odbrane

Saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta, bit će zaustavljen od 9. do 25. septembra radi priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“ i potom dezangažovanja snaga, najavilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije. Zanimljivo, prijevoz tenkova odvija se u momemntu dok traju protesti studenata i građana što je izazvalo zabrinutost kod građana.Screenshot 2025-09-08 171054

Tenkovi na kamionima na ulicama Beograda (Screenshot/X)

Saobraćaj u Bulevaru Nikole Tesle – od Bulevara Mihajla Pupina (kružnog toka) do ulice Trešnjinog cveta, bit će zaustavljen od 9. do 25. septembra radi priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“ i potom dezangažovanja snaga, najavilo je danas Ministarstvo odbrane Srbije. Zanimljivo, prijevoz tenkova odvija se u momemntu dok traju protesti studenata i građana što je izazvalo zabrinutost kod građana.

Ranije je saobraćaj obustavljen i na Ušću na Novom Beogradu i prostoru oko te ulice.Prema navodima Ministarstva odbrane, o daljim izmjenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaviještena,pišuN1

U okviru priprema za tu paradu tenkovi na kamionima danas su primijećeni na ulicama Beograda dok traje protest studenata visokoškolskih ustanova u blokadi pod nazivom „Indeks je jači od pendreka“.

Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.

