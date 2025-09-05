Glumio tužnog muža, a njeno raskomadano tijelo bacio u septičku jamu! Detalji o brutalnom ubistvu lijepe Maje razaraju!

“Bila mi je prijateljica. Nismo se toliko često viđale koliko smo se dopisivale preko društvenih mreža. Češće smo se dopisivale dok joj je muž bio u zatvoru, zbog krađa, provala, droge… Žalila se što ga često nema. Pitala sam je zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi. Nije se nikad žalila da je zlostavlja ili da je agresivan”, govori prijateljica ubijene 44-godišnje Osječanke Maje C. R., koja se mjesec dana, od 2. avgusta, u policiji vodila kao nestala osoba, piše espreso.

Za njom su tragali i članovi porodice, ali i suprug Roberto R. (52), koji se na društvenim mrežama pravio zabrinut za nju, pisao komentare kao da ne zna gde je otišla i slično, ali je policija, uprkos tome, upravo njega stavila u centar istrage i, nakon mjesec dana, odlučila da pretraži kuću u Tenji u kojoj su posljednjih godina živjeli supružnici.

“Bila sam u šoku kad sam vidjela objavu policije da je nestala. Njena mama mi je rekla da je traži, ali da nema nikakvih informacija, da je otišla iz kuće u papučama, običnoj majici, bez dokumenata i ičega. Bilo je to jako čudno pa sam danima pratila novosti i sad, evo, ovaj užas”, kaže prijateljica ubijene.

Mnogo policije, forenzičara i vatrogasaca pristiglo je u ulicu u kojoj porodica živi te su počeli da “češljaju” svaki ćošak njihove kuće na sprat, veliko dvorište, ali i okolne kuće, razgovarajući sa komšijama.

“Ne poznajem ih baš dobro. Oni nisu iz Tenje, nego su se tu doselili prije nekoliko godina. Navodno su prodali kuću u osječkom naselju Retfala, gdje su živeli, i došli ovamo. Dosta su se držali za sebe. Odmah su krenule priče da imaju problema s drogom, da je on bio u zatvoru pet godina, a i ona nešto kratko. Uzgajali su pitbulove i zbog toga nisu imali često goste, a kad su ih i imali, to se čulo, jer su se čuli muzika, cika, vika… Znao sam ih vidjeti kad uveče šetaju te pse. On je uvek pristojno pozdravljao. Činio se normalan uprkos pričama. Ne znam od čega su živjeli. Ne sjećam se kad sam nju vidio posljednji put, davno bih rekao, i iznenadio sam se kad sam vidio objavu policije da je nestala. Njega sam vidio u ponedeljak ispred kuće. Bio je go do pojasa, pričao je na mobilni, galamio zapravo, i dugo je to trajalo, hodao je gore-dole ispred kuće”, kaže jedan od komšija koji je s nevjericom dočekao informaciju da je u dvorištu kuće u kojoj su živjeli, u septičkoj jami, policija pronašla dijelove njenog tijela.

Istraga je naglo dobila na intenzitetu jer se vrlo brzo otkrilo da su pronađeni dijelovi tijela ubijene, ali da ostataka nema pa se detaljna pretraga kuće i cijele okoline nastavila i narednog dana.

Roberto R. je odmah uhapšen i odveden na saslušanje. U jednom trenutku u kuću su doveli i njega, vezanog lisicama, ne bi li im rekao šta je uradio s ostatkom njenog tijela i kako ju je zapravo ubio.

Policija je saopštila da je uhapšen i da je protiv njega podignuta krivična prijava za teško ubistvo ženske osobe.

Saslušan je u osječkom tužilaštvu i priveden istražnom sudiji koji mu je odredio jednomesečni pritvor, prenosi Telegraf.

