Ovo je brutalno ubijena Maja, tijelo nesretne žene raskomadano i bačeno u septičku jamu! Kad vidite ko je uhapšen…

Hrvatska policija privela je juče muškarca koji se sumnjiči da je Maju C. R. (44), čiji nestanak je bio prijavljen 2. avgusta, ubio, a raskomadano tijelo potom bacio u septičku jamu!

Nezapamćen zločin dogodio se u Tenji kod Osijeka, a meštane je šokirala vijest da je osumnjičeni za ubistvo Majin suprug Robert R (52), piše espreso.

Muškarac za kojeg istražitelji vjeruju da je ubio svoju ženu hladnog je pogleda i bez ikakvih emocija, stigao u srijedu na pretragu porodične kuće.

Kuću su bila okružila vozila inspektora, forenzike i kriminalističke policije.

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena ‘nestala’ unutar svoja četiri zida.

Kako bi došla do što više informacija o supružnicima koji u mjestu žive tek nekoliko godina, policijski službenici obilazili su njihove komšije.

“Njihovu sam kuću izbjegavala. Taj čovjek izgleda malo strašno, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nisu lijepe priče o njima kolale, ali ne ulazim u to. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici proteklog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorenog mesa. Nadam se da to nije išlo iz njihove kuće”, rekla je jedna komšinica za 24sata.

Prema navodima hrvatski medija, Maja je sa suprugom bila u braku od maja 2019. godine, a oboje su od ranije poznati policiji.

U zatvoru, iz kojeg su izašli početkom ove godine, bili su zbog krivičnih djela iz domena imovinskih delikata.

