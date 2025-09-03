Ostatke žene našli u septičkoj jami: Uhapšen njen muž

Jednomjesečna potraga za nestalom 45-godišnjom ženom iz Tenje kod Osijeka, čini se, došla je do svog epiloga. Nestanak žene prijavljen je 2. augusta i od tada o njoj nije bilo nikakvih informacija, sve do jučer kada je policija u septičkoj jami porodične kuće u Tenji pronašla ljudske ostatke za koje se vjeruje da pripadaju nestaloj ženi.

Od jučer policija detaljno pretražuje kuću i dvorište supružnika – razbijala je betonske dijelove, ispumpavala jamu, a potom iznosila dokaze. Neslužbeno se saznaje da su u jami otkriveni dijelovi tijela nestale.

Glas Slavonije objavio je snimak na kojem se vidi kako policajci u kuću dovode muškarca s lisicama na rukama. Portal 24sata navodi da je riječ o suprugu nestale žene.

Komšije kažu da je par živio povučeno, uzgajao pit bullove i imao problema sa zakonom. Navodno im je dijete bilo oduzeto, a muž se u ponedjeljak ponašao čudno – dugo je šetao ispred kuće i glasno razgovarao na mobitel. Jedna komšinica policiji je rekla da se vikendom u ulici širio miris sličan izgorenom mesu.

Kasno sinoć, nakon policijske pretrage, viđeno je vozilo pogrebnog preduzeća koje je odnijelo ostatke u crnoj vreći. Policija zasad zvanično potvrđuje samo da su pronađeni tragovi i najavljuje detaljnu istragu.

