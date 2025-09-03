U Srbiji se o ovome šuti: Evo kako je zapravo izgledao razgovor Putina i Vučića…

Predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastali su se jučer u Pekingu. Naime, obojica su prisustvovali velikoj paradi kineske vojske povodom obilježavanja 80. godišnjice pobjede Kine na fašizmom. Na marginama ovog glavnog događaja dvojica državnika su uspjeli izdvojiti vrijeme za bilateralni susret.

“Na prvu” nije ništa neobično. Međutim, u Srbiji je ovaj susret podignut na nivo historijskog sastanka. Javni servis je čak prekinuo direktan prenos košarkaške utakmice između BIh i Grčke da bi emitovao snimak ovog susreta, prenosi Oslobođenje.

Međutim, sam susret, kao i Vučić i Srbija, po svemu sudeći nisu baš toliko bitni Vladimiru Vladimiroviču Putinu, kako se to predstavlja ili kako bi to željeli u Srbiji.

Korisnik društvene mreže X Milan Đorđević objavio je snimak u trajanju od 5,5 minuta tvrdeći kako je, prema ruskim izvorima, upravo toliko trajao susret dvojice državnika. Na snimku se vidi kako u prvih minut i po govori Putin, a potom naredne četiri minute traje Vučićev monolog. Nakon toga se snimak završava, ali se ne vidi da li je baš to i bio kraj sastanka. Naime, obojica državnika i dalje sjede na svojim mjestima, tako da nije isključena mogućnost da je sastanak možda trajao i duže.

Ipak, ono što je upalo u oči je Putinova rečenica kako mu je drago što se opet vide nakon skoro godinu dana. Radi se o tome da je Vučić bio u posjeti Moskvi početkom maja, u vrijeme velike parade koja je 9. maja održana u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom. Ili Putin pati od demencije, ili je Vučić bio neprimjetan u Moskvi. S druge strane, u Srbiji je Vučićev odlazak u Moskvu predstavljen kao herojski čin, s obzirom na protivljenje Evropske unije.

Osim toga, ono što se može vidjeti na snimku je da Putin nije mogao izdržati ni te četiri minute da pažljivo sluša Vučićevo “naklapanje” o prijateljstvu i saradnji Srbije i Rusije. Zanimljivije mu je bilo premetati i sortirati listove papira. Vjerovatno se radilo o podsjetnicima za neko naredno obraćanje, barem je tako izgledalo.

Međutim, u srbijanskim medijima ovi detalji sa sastanka nisu objavljeni.

