Ostaci žene pronađeni u septičkoj jami, neko ju je ubio i raskomadao?! Horor u Slavoniji!

Ostaci žene, koja je nestala početkom avgusta u Slavoniji, navodno su pronađeni u septičkoj jami, javlja 24sata.hr.

Od 2. avgusta u Slavoniji je trajala potraga za ženom koja je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom. Policija je, nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom, objavila tu vijest i njene lične podatke te pozvala građane da se jave ukoliko su je negdje vidjeli. Istovremeno, sprovodili su se izvidi u slučaju da se nad njom dogodilo nekakvo krivično djelo. To je, na žalost, čini se upravo i bio slučaj.

Naime, od ranog jutra u utorak u mjesto nadomak Osijeka pristizala je policija.

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, celog je dana bilo u ulici u kojoj je kuća nestale žene. Pretresao se svaki kutak kuće; razbijani su i neki betonski delovi dvorišta, ispumpavala septička jama. I nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena ‘nestala’ unutar svoja četiri zida.

Nezvanično se saznaje da su pronađeni ostaci njenog tela u septičkoj jami.

