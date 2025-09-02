Zagreb,u osnovnim školama uvodi zabranu korištenja mobitela

Odluka se temelji na stručnoj analizi gradske Komisije za prevenciju i suzbijanje zloupotrebe droga i drugih oblika ovisnosti, a izrađena je na temelju uvida članova Komisije i rezultata ankete provedene u zagrebačkim školama.

“Brojna istraživanja pokazuju višestruke negativne učinke korištenja mobitela: od problema s mentalnim zdravljem, što nam treba biti apsolutni prioritet, do lošijeg sna, slabije koncentracije, narušenih porodičnih odnosa, pa sve do izloženosti online nasilju i cyberbullyingu. Sve to pokazuje da prekomjerna upotreba mobitela u mladoj dobi može ozbiljno utjecati na razvoj djece”, poručila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, prenosi Index.hr.

Prema preporuci, škole bi zabranu trebale unijeti u kućni red, koji donosi školski odbor nakon rasprave na učiteljskom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika. Kućnim redom definišu se pravila korištenja mobitela, postupanje u slučaju kršenja pravila te izuzetci, primjerice za učenike s posebnim zdravstvenim potrebama.

Neke zagrebačke škole već imaju zabranu korištenja mobitela, a Grad sada poziva i ostale da regulišu to pitanje. Prema istraživanju Instituta za društvena istraživanja iz 2022., čak 85 posto učitelja podržava zabranu mobitela u školama,pišu Vijesti

“Stručna mišljenja gotovo jednoglasno ističu da bi škola trebala biti prostor u kojem se mobiteli ne koriste. Svjesni smo da ova mjera sama za sebe ne može riješiti sve probleme prekomjernog korištenja pametnih telefona kod djece, ali vjerujemo da je ovo važan korak i nadamo se da će škole prihvatiti preporuku. U tome ćemo im pružiti punu podršku”, zaključila je Dolenec.

Facebook komentari