Tragedija u Srbiji: Mlada sportistkinja preminula u 26. godini, 7 dana nakon što je postala majka

Neda je imala vrlo uspješnu sportsku karijeru, osvojila je brojne medalje na državnim i međunarodnim džudo takmičenjima, a vrlo mlada ušla je u trenerske vode kojima je uspješno zaplovila.

Najveći uspjeh u trenerskom poslu postigla je krajem 2023. godine, kada je Judo klub Tamiš osvojio bronzanu medalju na seniorskom ekipnom prvenstvu Srbije, iako su djevojke koje su sudjelovale na ovom takmičenju u prosjeku imale tek 16,5 godina.

Cijela ova priča ukazivala je na to da Neda radi odličan posao te da je pred njom vrlo uspješna i perspektivna trenerska karijera.

Nažalost, sudbina se okrutno poigrala i htjela je drugačije. Ono što je posebno tužno jest to što se Neda krajem aprila udala za svog dugogodišnjeg partnera Bogdana, a prije samo sedam dana rodila je djevojčicu Danicu, piše Večernji.

