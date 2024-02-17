Nepogode u Hrvatskoj! Automobili zaglavljeni u bujici, kiša ne prestaje da pada, ljudi ne mogu da izađu iz kuća

Obilna kiša potopila je ulice Umaga. Automobili su zaglavljeni u bujici. Kako upozoravaju meteorolozi, opasno vrijeme u utorak je moguće u Istri i na riječkom području. Za njih je državni hidrometeorološki zavod izdao narandžasti alarm, a moguće je olujno nevrijeme.

“Nisam nikud izlazila, ulice plivaju. Kiša je padala malo više od sat vremena”, priča čitateljka 24sata.hr.

Kako prognoziraju meteorolozi, na sjevernom Jadranu očekuje se promijenljivo oblačno vrijeme, uz mjestimičnu kišu i izražene pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i obilnim padavinama. U ostatku Hrvatske biće pretežno ili djelomično sunčano, nakon čega slijedi povećanje oblačnosti sa zapada uz lokalne pljuskove i grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu umereno do jako jugo, uveče na sjevernom dijelu.

Najviša dnevna temperatura vazduha bitće uglavnom između 25 i 30 °C..

