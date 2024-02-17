Region

Još jedan apel za hrvatsku vladu: “Priznajte Palestinu”

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar pozvala je Hrvatsku da prizna Palestinu, naglasivši da se ne može zagovarati rješenje dviju država ako se ne priznaju obje strane.

Nedavno je i hrvatski predsednik Zoran Milanović pozvao Vladu Andreja Plenkovića da pokrene postupak priznanja Palestine u parlamentu.

Stav je hrvatske vlade da se prije priznanja mora postići dugoročno održivo političko rješenje s dvije države te osnažiti oni politički akteri koji su “demokratski, vjerodostojni i mogu imati funkcionalnu vlast”, rekao je ranije Plenković. Drugim riječima, prema vladi, priznanje ima smisla samo kada se može provesti.

Slovenija je priznala Palestinu u junu prošle godine , pridruživši se Španjolskoj i Norveškoj , koje su se također odlučile na taj potez nakon početka rata u Gazi.

Francuska , Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo najavile su da će priznati Palestinu na nadolazećoj Općoj skupštini UN-a. Prema palestinskom ministru vanjskih poslova, “još desetak zemalja” namjerava to učiniti.

Embargo na izvoz oružja
Slovenija je također uvela embargo na izvoz oružja u Izrael, uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim teritorijima te proglasila dva krajnje desničarska ministra u izraelskoj vladi ‘personama non grata’.

Na marginama Bledskog strateškog foruma, slovenski predsjednik odbacio je kritike da priznanje znači legitimizaciju Hamasa , naglasivši da su “svi osudili” postupke palestinskog militantnog pokreta koji vlada Pojasom Gaze .

Ali zagovaranje dvodržavnog rješenja, što je službeni stav Europske unije, ali i Hrvatske, nema smisla ako obje zemlje nisu priznate, naglasila je Pirc Musar.

„Mislim da je ovo mali korak prema postizanju tog rješenja s Palestinom i Izraelom kao dvjema neovisnim državama. Ne vidim drugi način, moramo postići priznanje, a zatim učiniti sve što je potrebno na međunarodnoj razini“, rekla je.

Na pitanje je li to poruka i Hrvatskoj, čija vlada još nije priznala Palestinu, slovenski predsjednik je potvrdno odgovorio.

“Mislim da bi sve zemlje ovog sveta trebalo da priznaju Palestinu”, naglasila je i istakla:

“Palestina treba biti neovisna, treba živjeti vlastitim životom, a ljudima tamo treba dostojanstvo. Moramo pokazati srce za koje se nadam da još uvijek postoji kod političara”, izvijestila je Hina.


