Novi sukobi u Srbiji između građana i policije

Nekom nije dobro od studenata unutra, okupljeni pregovaraju s policijom da unesu vodu i slatko, policija ne dozvoljava, javlja reporter 021.rs.

Ispred DIF-a su došli i đaci Jovine gimnazije i njihovi roditelji. Roditelji su jutros protestovali ispred Jovine gimnazije zbog preseljenja njihove djece u druge škole.Došlo je do novog guranja studenata i građana sa policijom na ulazu u DIF.

“Studenti i profesori ne podržavaju ovo što radi dekan Patrik Drid. Većina ne podržava ovaj pristup. Dekan ne želi da razgovara sa nama, niti da čuje zahtjeve. On želi da mi prvo izađemo odavde (iz prostorije). Čim budemo izašli, vjerovatno će nas uhapsiti i izbaciti”, rekla je studentkinja koja je ušla u zgradu fakulteta.

Policija je odgurala građane od ulaza u zgradu.

Slobodan univerzitet osudio napad na studente.

“Prisutnost policije u univerzitetskom kampusu je nesrazmjerna i pravno neosnovana, a njihov boravak u akademskim prostorima nije utemeljen u realnim bezbjednosnim procjenama, već isključivo u političkoj volji da se represija prema studentima normalizuje i institucionalizuje. Napad na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje dolazi samo nekoliko dana nakon što je dekan tog fakulteta, Patrik Drid, najavio da će pozvati policiju na studente”, zaključuju u SU.

Stiglo je žandarmerijsko pojačanje ispred DIF-a.

Prethodno je došlo do koškanja i naguravanja okupljenih građana i policijskih snaga.

Pojedini studenti su se, preko drveća, popeli na nadstrešnicu, a zatim kroz prozor ušli u zgradu fakulteta.

“Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a”, poručili su studenti u hitnoj objavi.

Trenutno na ulazu tog fakulteta stoji kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija.

Veliki transparent “FSFV?NS” koji je bio na zgradi proteklih devet meseci – skinut je.

Inače, dekan Patrik Drid je krajem aprila pokušao da uđe na DIF, a kada mu to nije uspjelo, zvao je i policiju. Došlo je do fizičkog nasilja, a policija u opremi za razbijanje demonstrancija počela je da potiskuje građane i da ih udara pendrecima.

U pokušaju da ih otjera od zgrade novosadskog fakulteta koristila je i biber sprej,pišu Vijesti

Stvar se završila time da je policija napustila zgradu DIF-a, dok je je dekan, uz uvrede i polivanje vodom, sproveden do sanitetskog vozila.

Podsjetimo da je prošlog utorka dekan Filozofskog fakulteta sa nekoliko nastavnika ušao na Filozofski fakultet i istjerao studente koji su tu ustanovu blokirali proteklih devet mjeseci.

Potom se zaključao unutra, a kad su studenti pokušali da uđu, pozvao je policiju koja od tada dežura ispred Filozofskog.

Skoro svakodnevno su građani i studenti ispred te škole organizovali proteste.

Facebook komentari