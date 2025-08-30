Prolaznica koja je pronašla bebu pored kontejnera sada želi da ju usvoji

Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznice Maje Miladinović, novorođenče je spašeno od sigurne smrti i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Maja, koja je postala heroina dana, otkrila je da ne želi stati samo na tome što je spasila bebu, već želi učiniti i sljedeći korak – usvojiti djevojčicu.

– “Ja bih jako voljela da usvojim djevojčicu koju sam pronašla. Nemam djece, ali imam uslove i to bi bio jedan jako srećan kraj ako bi se dogodilo to. Uskoro ću kontaktirati Centar za socijalni rad kako bih saznala koji su moji sljedeći koraci. Voljela bih i da mi vi kao mediji pomognete da u svemu tome uspijem, jer, ponavljam, to bih jako voljela”, kazala je Maja.

Podsjetimo, beba stara svega sedam dana pronađena je u šipražju pored kontejnera uvučenog uličnog prolaza. Sama spasiteljica opisala je šokantan trenutak kada je naišla na novorođenče.

– “Negdje oko 8:20 sam prolazila ovdje da nahranim mace i čula sam jedan neobičan zvuk kao jaukanje, nedefinisani, ali koji se povremeno javljao, pa bi prestao. Bila sam zabrinuta, mislila sam da su se možda neka kuca ili maca zaglavile ili da je neko bacio novorođene mace ili kuce jer nisam mogla da definišem odakle taj zvuk dolazi. Preskočila sam ogradu i vidjela sam neko grmlje. Bila sam ubjeđena da se neka maca zaglavila, međutim kada sam se podigla vidjela sam kesu i da se nešto mrda u kesi. Potpuno sam bila u šoku. Kad sam otvorila kesu i skinula peškir ja sam vidjela bebu. Šokirana sam bila”, ispričala je Maja u dahu.

Novorođenče je, prema njenim riječima, jedva disalo.

– “Beba je bila u dobrom stanju, otvarala je usta, hvatala je vazduh i sad bila je blijeda, hvatala je vazduh, gušila se. Međutim sad kažu iz bolnice da je beba stabilno”, navela je.

Nakon što je shvatila da se radi o djetetu, nije gubila ni trenutak:

– “U pitanju je djevojčica, odmah sam potrčala, zvala sam Hitnu pomoć, oni su zvali policiju. Brzo su stigli, beba je preuzeta nakon što su ustanovili da je u dobrom stanju”, dodala je.

Na mjestu događaja intervenisala je i policija, zajedno s forenzičarima, koji sada rade na utvrđivanju porijekla bebe i pronalaženju osobe koja je novorođenče ostavila,pišu Vijesti

Majina hrabrost i nesebična želja da usvoji djevojčicu izazvale su snažne reakcije javnosti, a mnogi je već nazivaju „majkom koja je stigla u pravom trenutku“.

