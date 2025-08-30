Česi napuštaju Hrvatsku nakon stoljetne tradicije ljetovanja: Preskupo je!

Umjesto u Hrvatsku i na Mediteran, sve više Čeha na ljetovanje odlazi u Poljsku. Ne samo da im je Hrvatska previše skupa, nego im je i klima ugodnija na Baltičkom moru, piše Deutsche Welle.

Gotovo čitavo stoljeće je “Češko more” bilo u Hrvatskoj. Tamo je odlazila većina turista iz zemlje s jedanaest miliona stanovnika koja nema vlastitih morskih plaža. No u međuvremenu sve više Čeha hrli na sjever, na poljsku obalu Baltičkog mora. “Klima se promijenila”, objašnjava 50-godišnja Ludmila sad odlazi u Poljsku. “Ne želim više putovati na vrućinu Grčke ili Hrvatske. Želim uživati u svom odmoru bez tropskih temperatura i u miru”.

Na ovaj novi trend prilagodile su se i češke željeznice. Decenijama su postojale direktne linije za Split u Hrvatskoj, ali njih više nema. Sad čak četiri puta dnevno prometuje Baltic Express iz Praga za Gdyniu, Sopot i Gdanjsk. U ljetnoj sezoni su ti vozovi gotovo u pravilu puni.

Stotine hiljada Čeha putuju i svojim automobilom na poljsku baltičku obalu i koriste mogućnost da iz Češke dođu u Świnoujście, Szczecin ili Sopot preko potpuno novih i besplatnih poljskih autocesta. A za razliku od Nijemaca, Poljaci ne gnjave Čehe niti nadzorom granica, piše Deutsche Welle.

“Češka invazija”

“Češku invaziju” pozorno prate i o njoj izvještavaju i poljski mediji, novinari, pa čak i poljski političari. Članci o odmoru u Poljskoj među najčitanijima su na češkim informativnim portalima, a svi veći češki listovi i televizijske kuće već su poslale posebne dopisnike na poljsku baltičku obalu. Društvene mreže pune su poruka sa poljske rivijere, a o toj temi se stvara i sve više skupina korisnika.

– Zaista se osjeti porast čeških turista na Baltičkom moru od prošle godine – izvještava novinar Jakub Medek s poljskog informativnog radija TOK FM za DW. “Imam utisak da su ovog ljeta da su Česi tu najbrojniji među strancima”.

Isprva su turisti iz Češke prvenstveno odlazili na zapadnu obalu autocestom S3. No otkako vozi Baltic Express, mnogi turisti mogu se susresti i u bliskim gradovima Gdanjsku, Gdynii i Sopotu. “Cijela stvar se u Poljskoj definitivno doživljava pozitivno. ‘Češka invazija’ na poljsku baltičku obalu je još od prošle godine tema cijelog niza poljskih novinskih članaka”, svjedoči Medek.

To potvrđuju i službeni podaci. “Statistike noćenja pokazuju ogroman porast čeških turista u Poljskoj. Oni već predstavljaju četvrtu najveću skupinu turista – odmah nakon Nijemaca, Britanaca i Amerikanaca”, kaže Pavel Trojan iz češkog predstavništva poljske turističke zajednice za DW. “Poljski statistički ured prošle godine bilježi 410.000 noćenja čeških turista”, dodaje Trojan. A tu se niti ne računaju mnogi Česi koji su u privatnom smještaju.

– Zahvaljujući mobilnosti u pograničnom području i jednodnevnim izletima, Česi su se popeli na drugo mjesto, odmah nakon Nijemaca. Prema prvim procjenama, ova bi godina trebala biti rekordna, a kako izvještava poljska web stranica Gazeta.pl, broj Čeha na Baltičkom moru mogao bi ove godine doseći 800.000, dakle čak i više nego što ih je odlazilo u Hrvatsku.

Međutim, sam Trojan upozorava kako je Česima i dalje draža Hrvatska ili Italija od Poljske.

“Dobro došli!”

Jer neki Česi se i – doslovce – ohlade na poljskoj baltičkoj obali gdje lako može kišiti čak i u augustu i gdje temperatura vode ponekad ne dosegne ni 20 stepeni. Za one koji su navikli na vrućinu, toplu vodu i sunčanje na plažama Hrvatske slogan “Poljska je nova Hrvatska” zvuči kao povlačenje za nos. “Poljska se temeljito razlikuje od Sredozemlja, kako u pogledu krajolika i plaža, tako i znamenitostima, u usluzi i gastronomiji”, kaže Trojan. “Stoga je bolje biti otvoren, ne zaboraviti kišnu kabanicu i biti spreman za veliku avanturu”.

Nova ljubav Čeha prema poljskoj baltičkoj obali bila je tema i posljednje zajedničke sjednice poljske i češke vlade u Pragu prošle godine. “Dolazim iz Gdanjska i živim u Sopotu pa sam očevidac ove vrlo ugodne i dobrodošle ljetne invazije čeških turista na poljsku obalu”, izjavio je premijer Donald Tusk za web portal Wirtualna Polska. “Česi su srušili sve historijske rekorde. Više od pola miliona Čeha posjetilo je poljske plaže, poljsku obalu od Szczecina do Gdanjska”, dodao je Tusk prošle jeseni uz najavu izravne željezničke linije od Praga do poljske baltičke obale.

Mediji puni skupe Hrvatske

Ali za Čehe nije jeftino niti u Poljskoj. Cijene se mogu usporediti s onima u Pragu ili u svjetski poznatim češkim toplicama Karlovy Vary. Ali to je još uvijek manje od polovine onoga što bi platili kad bi otišli na obalu Baltika u Njemačkoj.

Mnogo skuplji je Česima postao i odmor u Hrvatskoj. Češki mediji puni su članaka o visokim cijenama na Jadranu. Ali dok im je boravak skup, Česi su iznenađeni jeftinim namirnicama u poljskim trgovinama. Jedino pivo predstavlja problem za turiste iz Češke: njihovo nacionalno piće na poljskoj obali u restoranima lako košta i po šest eura za pola litre.

Poljski standard sve više raste

Novi entuzijazam Čeha za Poljsku i njezine stanovnike ne ograničava se samo na odmor na Baltičkom moru. Česi su posljednjih godina ugodno iznenađeni ekonomskim razvojem Poljske. Prije tridesetak godina je bila mnogo siromašnija od Češke, ali je u međuvremenu sustigla, ponegdje i prestigla Češku koja je bila na glasu kao najbogatija i najrazvijenija postkomunistička zemlja Srednje Evrope.

Na primjer, brzina kojom Poljaci grade svoje autoceste. Ili čak u plaćama. Iako je češka ekonomija još uvijek nešto učinkovitije, to više ne vrijedi za plaće. Prije tri godine poljske su plaće bile negdje za četvrtinu niže od čeških, danas se u Poljskoj zarađuje bolje. “Bliži se vrijeme kada će nam Česi dolaziti kao gastarbajteri”, pomalo pretjeruje poljska web stranica Obserwator Gospodarczy. Posebna je razlika u zagarantovanoj minimalnoj plaći koja je u Češkoj za trećinu niža nego u Poljskoj: tamo je sad 1.120 eura.

Za to je odgovorna i politika štednje konzervativne vlade Petra Fiale, koja je državni deficit Češke smanjila na 2,2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), dok je državni deficit Poljske prošle godine dosegnuo 6,6 posto BDP-a.

