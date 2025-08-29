Novo nevrijeme pogađa regiju: 135 mm kiše u susjedstvu

Kiša intenzivno pada i u Novigradu i Umagu, gdje se količina približava 50 mm. DHMZ je izdao žuto i narandžasto upozorenje za cijelu Hrvatsku.

„Buje se trenutno suočavaju s izraženim kišnim nevremenom. Živimo u vremenu velikih klimatskih ekstrema, a prilagodba novim uslovima postaje nužnost. Svoje resurse moramo usmjeravati u sisteme zaštite od poplava, održivu infrastrukturu i otpornost zajednice. Budite oprezni, pratite službene obavijesti i čuvajte se“, napisala je na Facebooku Bojana Puzigaća, predsjednica Gradskog vijeća Grada Buje.

U Bosni i Hercegovini za danas je upaljen narandžasti meteoalarm, koji je na snazi do subote, 20. augusta, do 20 sati. Prognoza predviđa jače naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, pri čemu se pljuskovi očekuju obilniji,pišu Vijesti

Također, na području sliva Jadranskog mora, uslijed najavljenih obilnijih padavina, postoji mogućnost povećanja vodostaja te lokalnih pojava bujičnih i urbanih poplava, naročito u Hercegovini. Vremenski interval za koji je izdano upozorenje je od 29. augusta od 17 sati do 30. augusta do 22 sata, saopćeno je iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar.

