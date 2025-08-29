POTRESNE SCENE NA MJESTU TRAGEDIJE – Djevojčicino (15) tijelo pokriveno na mjestu nesreće, njena patika pored autobusa: Očevici u suzama i nevjerici

Uslijed udara, kuća je pretrpjela oštećenja, a scene na licu mjesta su potresne.

Policija, vatrogasci i hitna pomoć su na licu mesta i istražuju nesreću.

Devojčica (15) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 sati u Zemunu kada je na nju naletio gradski autobus, a na licu mjesta i dalje su prisutni policajci, kao i ekipe Hitne pomoći i vatrogasaca.

Kako je “Blic” pisao, vozač gradskog autobusa, koji se kretao velikom brzinom, prvo prošao na crveno svijetlo na semaforu, a potom udario dijete (15) koje je, na pješačkom prelazu, prelazilo ulicu u pratnji majke, a potom je nastavio da se kreće uslijed čega je udario tri parkirana vozila, a potom i u kuću.

Kako javlja reporter “Blica”, gradski autobus je udario i u kuću usled čega je došlo do obrušavanja.

Slike na licu mjesta su veoma potresne, dečije patike se nalaze ispod gradskog autobusa.

Očevici u suzama navode da su vatrogasci izvlačili telo.

Kako prenosi reporter “Blica” sa lica mjesta, na mjestu saobraćajne nesreće se i dalje nalazi tijelo stradale djevojčice.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća se dogodila oko 12 časova.

Prvobitno je gradski autobus udario u djevojčicu, a onda je usledio sudar sa još tri vozila.

