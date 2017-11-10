Dubrovnik uvodi promjene: Žestoke kazne za turiste koji sjede na stepenicama u historijskom jezgru

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, nezadovoljan ponašanjem dijela turista koji, prema njegovom mišljenju, ne pokazuju poštovanje prema kulturnoj baštini grada, najavio je izmjene Odluke o komunalnom redu kojima će se stati u kraj ovoj vrsti komunalnog nereda.

Franković je također kritikovao čestu praksu turističkih vodiča koji grupišu turiste na stepenicama tokom obilazaka historijskog jezgra, što također smatra neprimjerenim.

“To su koridori, mjesta kretanja, a ne dnevne sobe”, poručio je. Iz dubrovačke gradske uprave je portal Dubrovački dobio dodatno pojašnjenje:

Grad Dubrovnik, u okviru izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu, planira uvesti mjere dodatne zaštite kulturno-historijske baštine i očuvanje funkcionalnosti prostora unutar historijskog jezgra, s naglaskom na održivo upravljanje prostorom u jeku turističke sezone. Jedna od mjera koja će biti uvrštena u prijedlog izmjena je zabrana sjedenja na stepenicama ispred Crkve svetog Vlaha te stepenicama koje vode prema Isusovačkoj crkvi (Jezuitima). Riječ je o lokacijama koje imaju iznimnu kulturnu, historijsku i simboličnu vrijednost te predstavljaju dio graditeljske baštine koju Dubrovnik prenosi svijetu.

Uvođenje ove mjere usmjereno je na očuvanje autentičnosti prostora, sprečavanje narušavanja izgleda i funkcionalnosti stepenica, kao i smanjenje stvaranja gužvi koje tokom ljetnih mjeseci otežavaju kretanje lokalnom stanovništvu i posjetiocima”, obrazložili su iz Grada Dubrovnika, uz napomenu da će embargo na sjedenje biti jasno komuniciran putem informativnih piktograma i znakova, a provedbu će kontrolisati komunalni redari.

“U slučaju nepoštivanja pravila, predviđeno je da redari najprije izdaju usmeno upozorenje, dok će u slučaju daljnjeg nepridržavanja uslijediti i novčane kazne, u skladu s odredbama komunalnog reda”, naglasili su i dodali kako je gradska odluka o komunalnom redu, donesena prije pet godina, primjer koji su preuzeli i drugi gradovi u Hrvatskoj, međutim, s vremenom se pokazalo da su potrebne dopune, posebno vezano za spomenike u historijskom jezgru.

“Po uzoru na svjetske metropole, koje također ne dopuštaju sjedenje na stepenicama i konzumiranje hrane i pića, na jednak način ćemo i mi propisati visoke kazne za one koji budu kršili odluku o komunalnom redu”, kazao je gradonačelnik Mato Franković na ovu temu.

Odluka će prvo biti upućena u javno savjetovanje, a potom pred vijećnike Gradskog vijeća. Očekuje se da bi procedura trebala biti gotova do kraja godine, Odluka usvojena početkom iduće, a u primjeni s početkom sezone 2026. godine.

A šta o najavi izmjena Odluke o komunalnom redu misle sugrađani? Gordana Bonačić, omiljena članica dubrovačke klape “Ragusa” koja je s kolegama nebrojeno puta nastupala upravo na pozornici iznad stepenica crkve svetoga Vlaha, o ovoj temi, kaže, ima podijeljeno mišljenje:

“Da se na stepenicama samo sjedi, ne bi smetalo, ali prljavština je problem. Istina, stepenice su prljali i prije, ali nikad kao sada. Nažalost, takvi su nam gosti, ne možemo biti previše kritični jer oni sami nemaju osjećaj da su pred crkvom i da je kao takvu treba poštovati. Ja nekad, kad prođem i pored Male braće, vidim turiste kako sjede, skinu teniske i čarape ostave po stepenicama. Totalno nekulturno, grozno. Što se zabrane tiče, možda bi mogla biti za stepenice svetog Vlaha, a za Jezuite… ne znam. Katedrala i Dominikanci su isto ‘na udaru’, ali ko tamo samo sjedi i ćakula nije problem. Grubo je to što ostavljaju smeće iza sebe, ništa ne pokupe i ne odnesu. Istina, previše je ljudi u sezoni u jezgru, ne možeš ni očekivati da će biti pristojni i poštovati crkvu kao ustanovu”, kaže nam popularna Goge. Sjeća se muzičarka kako se oduvijek, otkad pamti, u Dubrovniku sjedilo po stepenicama:

“Bilo je nekad i dosta hipija koji bi ne samo sjedili, nego i ležali okolo, mnogi i spavali, pa bi ih se polijevalo vodom da odu dalje. Ali ne sjećam se da su im tada ikakve kazne naplaćivane. Ali, evo u Rimu, na Španskim stepenicama se više ne smije sjediti, velike su kazne, 250 samo za sjedenje, a 400 eura ako prljaš stari kamen! A što bismo mi tek u Dubrovniku zaradili od toga, koliko su nam samo stvari polomili! Bili bismo bogat grad”, smije se Bonačić.

Facebook komentari