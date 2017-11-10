Region

Teška nesreća u Splitu: Brod u punoj brzini izletio na obalu

6.0K  
Objavljeno prije 60 minuta

Plovilo je, izgleda, u punoj brzini udarilo u obalu na Matejuški te je potpuno izletio iz mora i nasukao se.

 Nesreća - dalmacijaanas

Televizija Jadran javlja da su svjedoci naveli da je osoba koja je upravljala brodom zaspala usljed čega je došlo do nesreće koja je izazvala paniku zbog jake buke koja je nastala zbog udarca u kopno.

Na brodu su navodno bila 4 člana posade.

Očevid je u tijeku, piše Dalmacijadanas.hr


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh