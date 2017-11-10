Teška nesreća u Splitu: Brod u punoj brzini izletio na obalu

Televizija Jadran javlja da su svjedoci naveli da je osoba koja je upravljala brodom zaspala usljed čega je došlo do nesreće koja je izazvala paniku zbog jake buke koja je nastala zbog udarca u kopno.
Na brodu su navodno bila 4 člana posade.
Očevid je u tijeku, piše Dalmacijadanas.hr
