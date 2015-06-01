Ribar iz Vodica o morskom psu: Bio je agresivan, nakon tune napao i brod

Roca i njegov prijatelj Frane Gulin naletjeli su na veliko jato tuna, ali nisu bili jedini tog jutra u blizini najudaljenijeg otoka šibenskog arhipelaga.

„Uputili smo se u devet ujutro na more. Tražili smo tunu koja u ovom periodu od sredine kolovoza do polovice rujna bude u jatima kod Žirja. Ulovili smo jednu od 30 kilograma i kada je bila negdje na dubini od tri ili četiri metra vidio sam ogromnu sjenu kako strelovito iz dubine dolijeće na tu moju tunu, a ubrzo i oblak krvi u moru. Odmah sam viknuo kolegi Frani da nam je morski pas odgrizao tunu. Iskreno, bilo mi je smiješno na početku, nisam mogao vjerovati“, rekao je Roca za Šibenski.

Riječ je o morskom psu mako, životinji dugoj između četiri i pet metara, koja je jedna od tri vrste morskog psa koja obitava u Jadranu.

„U jednom zalogaju odgrizao je pola tune od 30 kilograma. Možeš zamisliti koja je to snaga“, kazuje Roca.

Preostalu polovicu tune Roca i kolega su izvukli na brod, ali budući da nije bila upotrebljiva za konzumaciju, bacili su je natrag u more. Tada je počela nova predstava velikog morskog predatora.

„Kružio je oko broda, a onda se zaletio i ugrizao propeler, baš se čuo nekakav jaki metalni zvuk. Uspio je čak i zarotirati cijeli brod. Nije mi bilo svejedno, u tom trenutku osjetio sam onaj iskonski strah, iako sam znao da sam na brodu siguran“, ističe Roca i dodaje da ga je iznenadila agresivnost životinje,piše Vijesti

„Bio je jako agresivan, mislim da ga je i miris srdele koju smo bacali u more dodatno ražestio. Kako bilo, susret koji ću pamtiti dok sam živ“, zaključuje Roca.

