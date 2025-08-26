Slovenija se pridružuje tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid

Odluka još nije službeno potvrđena, ali predstavlja nastavak izraženog angažmana Slovenije u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom.

Tokom protekle godine, Slovenija je usvojila niz političkih i diplomatskih poteza kojima se svrstala među najglasnije kritičare izraelske politike unutar Europske unije. Među tim potezima su službeno priznanje Palestine, zabrana ulaska dvojici izraelskih ministara – Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotrichu – zbog njihovih ekstremističkih stavova, te embargo na uvoz, izvoz i tranzit oružja prema Izraelu. Uz to, slovenska vlada je najavila ekonomske mjere protiv proizvoda koji dolaze iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima.

Slovenija je također nedavno poslala prvu pošiljku humanitarne pomoći stanovnicima Gaze, koristeći vojni transportni avion Spartan C-27. Vlada u Ljubljani kontinuirano osuđuje vojne operacije koje, prema njenom stajalištu, rezultiraju ozbiljnim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava i ugrožavanjem civilnog stanovništva u Pojasu Gaze.

Podsjetimo, Međunarodni sud pravde je početkom 2024. godine izdao privremenu mjeru kojom se Izraelu nalaže da učini sve što je u njegovoj moći kako bi spriječio moguće genocidne radnje u Gazi. Izrael je optužbe odbacio kao “neutemeljene”, “politički motivisane” i “antisemitske”. Međutim, u međunarodnoj javnosti, uključujući i unutar izraelskih organizacija za ljudska prava, raste zabrinutost zbog razmjera razaranja i broja civilnih žrtava,pišu Vijesti

Slovenija ovim potezima nastoji oblikovati vanjsku politiku koja se temelji na međunarodnom pravu, humanitarnim principima i aktivnoj ulozi u zaštiti ljudskih prava. Ako vlada i službeno potvrdi pridruživanje tužbi pred ICJ-om, to bi bio jedan od najsnažnijih koraka koje je neka članica EU poduzela u ovom kontekstu.

