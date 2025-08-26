Dječak pokušao da stane na kamen, pa se okliznuo: Pao s vodopada, poginuo pred roditeljima

Vijest o tragediji prenijela je Televizija Pirot, navodeći da je ekipa Hitne pomoći, po dolasku na lice mjesta, mogla samo konstatovati smrt dječaka. Kako je objavljeno na njihovoj Facebook stranici, nesreća se dogodila jučer nešto prije 15 sati, piše Blic.

– Dijete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo. U Hitnoj medicinskoj pomoći Pirot potvrđeno je da je, kada je ekipa ljekara stigla, mogla samo konstatovati smrt – objavljeno je na Facebook stranici Televizije Pirot.

Kako se dalje navodi, riječ je o djetetu uzrasta od 12 do 15 godina iz Aleksinca, prema riječima mještana sela Dojkinci. Oni ističu da je do tragedije došlo nakon što je dječak pokušao stati na kamen prekriven klizavim i muljevitim algama.

Mještani Dojkinaca kažu da su na mjesto nesreće izašli i pripadnici PU Pirot te ekipe Hitne pomoći, prenosi Televizija Pirot.

Vodopad Tupavica, na kojem se dogodila ova nesreća, važi za jedan od najljepših i najposjećenijih na Staroj planini. Nalazi se svega pedesetak metara od puta, zbog čega je lako dostupan i često privlači veliki broj turista i zaljubljenika u prirodu.

