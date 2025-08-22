Vlatka Pokos privremeno blokirana na Instagramu nakon sukoba s fanovima Thompsona

Pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (55) privremeno je blokirana na Instagramu nakon što su je, kako tvrdi, masovno prijavili obožavatelji Marka Perkovića Thompsona.

Njoj je na tri dana onemogućeno slanje poruka, što je posljedica njenih oštrih komentara o pjevaču i javnih rasprava s njegovim fanovima.

Sve je počelo nakon velikog Thompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu početkom jula,piše Avaz

Pokos je tada otvoreno kritikovala pjevača, nazivajući ga “ustašofilom i promicateljem fašizma”. Posebno se osvrnula na pjesme u kojima se spominje Herceg-Bosna, te je istaknula da bi trebalo zabraniti isticanje fašističkih simbola u javnosti.

Vlatka se nije zadržala samo na Thompsonu: javno je prozivala i njegove fanove, posebno Hrvate iz Bosne i Hercegovine, što je dodatno podiglo buru i izazvalo veliki broj prijava njenog profila.

