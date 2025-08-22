Vučić pozvao studente na debatu pred kamerama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike samoorganizovanog pokreta “Studenti u blokadi” na javnu televizijsku debatu.“Predlažem razgovor i debatu na svim našim televizijama i portalima, sa legitimnim predstavnicima koje oni izaberu. Spreman sam protiv… i ne protiv, izvinjavam se, i to je ono što potvrđuje moje greške… Spreman sam da uđe u dijalog, debatu javno, sa troje ili četvoro koji drugačije misle. Imaju pravo da to zahtjevaju od svog predsjednika, uključujući i izbore i sve drugo”, rekao je Vučić.Kako je naglasio, spreman je saslušati predstavnike pokreta, a cilj nije nadmetanje u debati, već pronalaženje rješenja.

– “Ne da ih pobjeđujem u nekakvoj TV debati, već da zajednički pronađemo rješenja. Vrijeme je da se pokažu lica svakog od nas, da se pokažu lica i programi. Ja želim da napravimo borbu vizija, borbu za budućnost, da to rješavamo dijalogom i razgovorom, bez sukoba i nasilja. Da obnovimo zemlju ponovo i da je vratimo na pravi kolosijek i da ljudi budu zadovoljni. Ja ću sve od sebe dati da to poštovanje pokažem”, naveo je Vučić.

