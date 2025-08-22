U ovom gradu na Jadranu parking košta papreno: Komšije digle cijenu na skoro 5 eura po satu

Kao jedna od najposjećenijih destinacija na Crnogorskom primorju, opština Kotor donijela je promjene kada je u pitanju cijena parkinga u strogom centru pored mora.

– Za parking Riva u Kotoru za putnička vozila u ljetnjoj tarifi cijena parkinga po satu je 4,80 eura, po zimskoj tarifi 2,40. Na parkingu Benovo – za putnička vozila po ljetnjoj tarifi ijcena je 1,90, a po zimskoj 1,10 eura, saopšteno je iz komunalnog preduzeća.

D.O.O. “Komunalno Kotor “ Kotor je za stanovnike Opštine Kotor uvelo popuste i pogodnosti na način da ostvaruju pravo na popust u iznosu od 50 posto na cijene definisane za parking “Riva”, za prvi sat parkiranja, uz obavezu da na uvid zaposlenom DOO “Komunalno Kotor” na naplatnoj rampi pokažu važeću ličnu kartu.

Korisnici parkinga “Benovo” imaju pravo na besplatno parkiranje tokom prvih 15 minuta u periodu od 7 do 8 časova, radnim danima (ponedeljak-petak).

