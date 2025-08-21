Hrvatska: Djeca vozila romobil bez kacige, roditelji kažnjeni

U Sunji je policija u srijedu zaustavila dvoje djece koja su upravljala električnim romobilom, bez korištenja zaštitne kacige te su se kretala putem, što je suprotno saobraćajnim propisima. Romobili su privremeno oduzeti, a protiv roditelja će biti izdani obavezni prekršajni nalozi.

Uz poziv roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile policija podsjeća kako zakonski propisi jasno određuju da je minimalna dob za pravljanje električnim romobilom 14 godina te da je kaciga, bez izuzetka, obavezna za sve vozače,pišu Vijesti

Roditelji koji to zanemaruju mogu biti i novčano kaženjeni – u iznosima od 30 do 1990 eura – prema Zakonu o sigurosti saobraćaja.

Kretanje je dozvoljeno isključivo biciklističkim stazama i trakama – ako one ne postoje, može se voziti površinama za pješake, uz poseban oprez prema ostalim učesnicima u saobraćaju.

Noću i pri slaboj vidljivosti, vozači moraju biti označeni reflektirajućom odjećom ili oznakom i uvijek je potrebno koristiti svjetla prilikom vožnje.

