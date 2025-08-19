Brnabić: Počela je druga faza “obojene revolucije” – teror i nasilje

Brnabić je novinarima u Domu Narodne skupštine Srbije rekla da se ta faza odnosi na rušenje, lomljenje i paljenje prostorija stranaka političkih neistomišljenika, prije svega Srpske napredne stranke (SNS) čiji je i ona član, a potom i paljenje državnih i lokalnih institucija – tužilaštva, suda, gradskih opština.

“Ako je neko pomislio da je to puko nasilje radi nasilja – ne, nije. To je druga faza – teror i nasilje, da bi se kreirala slika potpunog haosa, potpunog gubitka kontrole i potpune destabilizacije u našoj zemlji”, kazala je Brnabić.

Ona tvrdi da se to čini da bi se prešlo u treću fazu “obojene revolucije”, odnosno da se pojave ljudi koji će “nametnuti rješenje da bi se kao povratili mir i stabilnost”, navodeći kao primjer non-pejper direktora Foruma za etičke odnose Dušna Janjića, koji je navodno poslao međunarodnoj zajednici za rješavanje krize u Srbiji.

“Nakon jučerašnjeg dana, potpuno je jasno da je ono što vidimo devet mjeseci knjiški primjer pokušaja obojene revolucije i nasilne smene vlasti”, rekla je Brnabić.

Prema njenim riječima, stvara se utisak da je za “mir i stabilnost u zemlji u kojoj je kreiran haos potrebna intervencija stranog faktora”.

“Tu vam se zaokružuje cijela priča, imate potpunu okupaciju zemlje, oduzimanje svakog suvereniteta”, smatra Brnabić.

Navela je da u tom non-pejperu piše prijedlog rješenja koji, kako je kazala Brnaboć, podrazumijeva stavljanje pod punu kontrolu i nadzor predsjednika Srbije, Skupštine Srbije, bezbjednosnih i obavještajnih struktura, Savjeta za nacionalnu bezbjednost, Državnog data centra…

“Zamislite – stavljanje pod punu kontrolu i strani nadzor legitimno izabranog predsjednika, da ga stranci nadziru i kontrolišu šta radi. To je rješenje za izlazak iz krize, a koju su oni kreirali? Stavljanje pod kontrolu Skupštine, doma svih narodnih poslanika. Pa šta je to ako ne oduzimanje suvereniteta svih naših građana?”, upitala je Brnabić.

Ona je odbacila taj non-pejper, šaljući poruku, kako je rekla – “strancima”, da ni ne pomišljaju da govore o njemu, ili bilo kom sličnom dokumentu.

“U Beogradu i Srbiji neće biti novog Majdana, borićemo se svim demokratskim sredstvima, kroz naše institucije, Skupštinu i pružaćemo otpor na svakom mjestu – ne terorom i nasiljem, zato što bi oni voljeli da vide građanske sukobe i rat. Borićemo se čuvajući naše instituciju i našu zemlju. Naš odgovor je ne”, rekla je Brnabić,pišu href=”https://www.vijesti.ba/clanak/711418/brnabic-pocela-je-druga-faza-obojene-revolucije-teror-i-nasilje”>Vijesti

