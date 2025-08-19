Region

Vučić izviždan u Beogradu

Protesti studenata i građana održani su šestu noć zaredom širom Srbije.

Na protestu u Beogradu razbijene su SNS prostorije u Cvijićevoj ulici, nakon čega je uslijedio juriš žandarmerije na građane, a bačeni su suzavac i dimne bombe.

Dok je žandarmerija potiskivala demonstrante kroz centar grada, ispred naprednjačkih prostorija došao je Aleksandar Vučić i u obraćanju poručio da će one koji protestuju “goniti mnogo više, brže i snažnije”.

Stanari Cvijićeve izviždali su Vučića, koji je došao da posjeti polupane prostorije SNS-a u ovoj ulici u Beogradu.Vučić je poručio da će na svakom mjestu dizati otpor,pišu Vijesti

“Nije to laka i brza akcija, ali ćemo da ih gonimo ih brže, jače i više. O tome smo obavijestili javnost, nećemo nikoga sa strane da pitamo. Uvešćemo red u našu zemlju i osloboditi građane od terora i zla”, izjavio je Vučić.


