Maskirane osobe upale u radionicu u Valjevu: Gazda pretučen jer podržava studente

U izjavi za medije Jovica Jeremić kaže da je zadobio više udaraca svuda po tijelu, ali da je teže povredjen D.T. (62) koji je nakon pregleda u Opštoj bolnici u Valjevu prebačen na dalje liječenje u Beograd.

Jeremić tvrdi da je njegov prijatelj i dalje životno ugrožen. Dodaje da ne zna šta bi mogao biti motiv za ovakav drastičan nastraj na njega i njegovu porodicu,pišu Vijesti

Njegova kćerka, studentica, zadobila je udarce od policije na protestima, koji su sinoć održani u Valjevu, kada je pretučen veći broj mladih. On smatra da nasrtaj na njih ima političku pozadinu, jer podržavaju studente.

