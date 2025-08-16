Region

Maskirane osobe upale u radionicu u Valjevu: Gazda pretučen jer podržava studente

Objavljeno prije 48 minuta

Maskirane osobe u petak navečer upale su u radionicu Jovice Jeremića u Novom naselju u Valjevu. Tom prilikom u radionici se pored njega nalazila njegova supruga i D.T., njihov poznanik iz Ljiga.

U izjavi za medije Jovica Jeremić kaže da je zadobio više udaraca svuda po tijelu, ali da je teže povredjen D.T. (62) koji je nakon pregleda u Opštoj bolnici u Valjevu prebačen na dalje liječenje u Beograd.

Jeremić tvrdi da je njegov prijatelj i dalje životno ugrožen. Dodaje da ne zna šta bi mogao biti motiv za ovakav drastičan nastraj na njega i njegovu porodicu,pišu Vijesti

Njegova kćerka, studentica, zadobila je udarce od policije na protestima, koji su sinoć održani u Valjevu, kada je pretučen veći broj mladih. On smatra da nasrtaj na njih ima političku pozadinu, jer podržavaju studente.


