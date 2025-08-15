‘Došlo mi je da plačem kad sam ušla’: Vlasnica iz Budve izdala apartman turistima, pa nakon njihovog odlaska doživjela šok

Vlasnici apartmana i soba često se suočavaju sa raznim problemima, a jedan od najvećih izazova su gosti koji iza sebe ostave potpuni haos.

Tako je jedna vlasnica izdala apartman u Budvi i doživjela šok kada su turisti izašli iz njega.

Naime, takav problem je opisala Dragana iz Budve u Crnoj Gori, vlasnica apartmana.

O nemiloj situaciji Dragana je govorila na svom TikTok profilu “dragana_cvijet_iz_kamena”. Na snimku koji je objavila na mrežama, pokazala je apartman kakav su gosti ostavili: od smeća svuda po apartmanu do polomljenog namještaja.

“Došlo mi je da plačem kad sam ušla”

– Gosti su nam ostavili takav apartman da mi je došlo da plačem kad sam ušla. Ovo se ne dešava često, ali ipak se dogodi. Mi, porodično, kada negdje odsjednemo, obavezno volimo da ostavimo sve iza sebe onako kako smo i zatekli, odnosno bar približno tome, jer naravno soba koja se koristi nikad ne može izgledati potpuno kao kad ste je zatekli. Ipak, trudimo se da bude približno tome, kako domaćini ne bi pomislili da su imali neuredne ljude koji kod kuće žive u haosu, a ovakav haos ostavljaju u tuđoj kući – rekla je ona u snimku pa dodala:

– Gosti kada dođu u Budvu, često imaju primjedbe kako na domaćine, tako i na smještaj koji zateknu, i skloni su da pronađu sto i jednu zamjerku, čak i kod smještaja koji je skroz u redu. Nedavno smo imali goste koji su ostavili apartman u ovakvom stanju. Blago rečeno, bili smo u šoku. Znamo da iznajmljivanje nije lako, iako mnogi misle da ljudi koji izdaju smještaj žive lagodno i da je sve super. Vama gosti uđu, vi njima date ključ, oni vama novac, ali to je daleko od istine. Što je još gore, oni su tu boravili nekoliko dana i djelimično živjeli u ovakvom apartmanu dok nisu otišli – navodi Dragana.

Kako je dalje dodala, svaki put kada ovako nešto zatekne kod sebe, ili vidi kod drugih vlasnika apartmana, pita se iz kojih kuća, porodica i domova dolaze ljudi koji ostavljaju smještaj u haosu.

– Ovakvim ponašanjem šalju dvije poruke: prva je da ne poštuju vas kao domaćina, ne poštuju vaš smještaj i generalno misle da su ga kupili pa ga mogu uništiti; druga je da dolaze iz kuće koja ne cijeni ničiji trud, rad i ne gaji prave vrijednosti. I baš me zanima da li biste vi kao domaćin ovakve goste zadržali u apartmanu, rekli im da izbace smeće, da plate polomljeni sto, ili biste ih pustili da odu. Sve se sredi i svaka šteta je nadoknadiva, i Bogu hvala da smo zdravi i da je glava na ramenima, ali ipak boli kada neko uništava vaš trud, rad i znoj i ono za šta se vaša porodica decenijama trudi. Ja ću se i dalje truditi da iza mene u smještajima ostane sve kako treba – zaključila je ona.

“Ako su uredno platili, onda šta?”

Na Draganin snimak brzo su uslijedili različiti komentari. Dok su jedni bili zgroženi stanjem u kojem su gosti ostavili apartman, drugi su tvrdili da, ukoliko su platili boravak, gosti mogu da “rade šta žele”.

“Ako su uredno platili, onda šta? Ne radiš za džabe! Šta da su oni kukali da je skupo?”, ” “Najbolje da vam pošalju novce, a da ne dolaze!”, glasili su neki od komentara.

“Ovo je strašno”

Drugi su pak isticali:

– O što su platili boravak ne znači da im je sve dozvoljeno. Platiš hotel pa crtaš li po zidovima, lomiš li nameštaj? Platiš ručak u restoranu, pa prosipaš li hranu po podu? Ako je skupo – ne ideš tamo i kraj. Ne uništavaš imovinu iz pakosti.

Mnogi su dodali da ne mogu da razumiju stav da “plaćanjem sve prolazi”:

– Ne razumijem ljude koji kažu: platili su oni, to je u redu!? Ja iz svoje kulture i čistoće u mojoj kući ne bih ostavila nikome ovako, ovo je užas! – navodi se u jednom od komentara.

– I takvi poslije ocjenjuju smještaj kao da su na ulici bili, a ne u apartmanu! Ovo je strašno!” – stoji u navodima u komentarima, prenosi Blic.

Facebook komentari