Vlasnici vile u Dalmaciji nude skroz besplatan odmor, ključno je samo par uvjeta…

Objavljeno prije 47 minuta

Ko kaže da u današnja loša vremena još uvijek nema dobrih ljudi? Najnoviji primjer ljudske dobrote dolazi od vlasnika vile za odmor u blizini Zadra koji su podijelili nesvakidašnji status na Facebooku.

“Poštovani svi. Vremena su uvijek nekome teška. Mi kojima sada nije tako odlučišmo se učiniti točno ovako.

Od 10.09.2025. do 17.09.2025. i Od 17.09.2025. do 25.09.2025., Pavlovi dvori, Biljane gornje, u blizini Zadra, vila za odmor s bazenom, u navedenom periodu, dakle u dva navrata po sedam dana nude potpuno besplatan odmor za

– obitelji s djecom s posebnim potrebama

– umirovljenicima ili osobama iz unutrašnjosti koji djeci nemogu priuštiti ljetovanje.

Jedini uvjeti su da imate vozilo obzirom da je potrebno za doći i vratiti se njime (nema autobusa), da svaka grupa broji maksimalno osam osoba i da volite dalmatinska jela ispod peke mesna ili riblja, s obzirom da ćemo vas počastiti s jednom večerom ili ručkom. ” objavili su.

Napomenuli su i da je diskrecija za porodice koje dobiju besplatno ljetovanje zagarantovana.

Njihova objava naišla je na fantastične reakcije korisnika društvenih mreža.


