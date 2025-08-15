Vlasnici vile u Dalmaciji nude skroz besplatan odmor, ključno je samo par uvjeta…

“Poštovani svi. Vremena su uvijek nekome teška. Mi kojima sada nije tako odlučišmo se učiniti točno ovako.
Od 10.09.2025. do 17.09.2025. i Od 17.09.2025. do 25.09.2025., Pavlovi dvori, Biljane gornje, u blizini Zadra, vila za odmor s bazenom, u navedenom periodu, dakle u dva navrata po sedam dana nude potpuno besplatan odmor za
– obitelji s djecom s posebnim potrebama
– umirovljenicima ili osobama iz unutrašnjosti koji djeci nemogu priuštiti ljetovanje.
Jedini uvjeti su da imate vozilo obzirom da je potrebno za doći i vratiti se njime (nema autobusa), da svaka grupa broji maksimalno osam osoba i da volite dalmatinska jela ispod peke mesna ili riblja, s obzirom da ćemo vas počastiti s jednom večerom ili ručkom. ” objavili su.
Napomenuli su i da je diskrecija za porodice koje dobiju besplatno ljetovanje zagarantovana.
Njihova objava naišla je na fantastične reakcije korisnika društvenih mreža.