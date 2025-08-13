Region

Srbija na rubu građanskog rata: Sukobi na ulicama od Novog Sada do Beograda

Objavljeno prije 34 minute

Širom Srbije građani i studenti večeras protestuju, zbog sinoćnjih incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su pristalice Srpske napredne stranke kamenicama i pirotehničkim sredstvima gađali građane.

Protesti se održavaju u više od 30 gradova.

Studenti i građani okupili su se večeras ispred prostorija SPS-a u Nišu i zasuli ih jajima. Nakon toga su otišli do Policijske uprave u Nišu, a policija im blokira prolaz niz ulicu.

Dok naprednjaci napadaju i gađaju građane pirotehničkim sredstvima policija ne reaguje i stoji okrenuta ka građanima u Novom Sadu.

Maskirani muškarci sa letvama idu ka Kampusu u Novom Sadu, vidi se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama,pišu Vijesti

Lazarevčani, koji su se večeras okupili na protestu kod Rudarske česme, probili su kordon policije.Pančevci su pokušali da dođu do prostorija Srpske napredne stranke, ali im policija to nije dozvoljavala. U jednom momentu, oni su probili policijski kordon.

Na Novom Beogradu došlo je do sukoba policije i građana.

Kako javlja reporterka N1, građani su se odlučili da “šetaju” Žandarmeriju od odbora do odbora SNS na Novom Beogradu.


