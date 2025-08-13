Uznemirujući prizori u Dalmaciji: Pogledajte što je neko bacio u plićak

Fotografiju gnjusnog čina poslao je čitatelj na portal Morski.hr te pritom upitao je li normalno da netko lovi morske pse, a onda glave i iznutrice baca u more.

Na fotografijama su ostaci morskog psa piknjavca, kojeg je dozvoljeno loviti, ali je njegova vrsta na rubu održivosti. To je potvrdio i dr. Andrej Gajić, jedan od deset najvećih svjetskih stručnjaka za morske pse.

“Radi se o vrsti Mustelus punctulatus (pena, cukov) ,njemu vrlo sličan je Mustelus mustelus, ali mu je drukčija donja vilica i nešto drukčije tijelo. Jako su česti ovdje na jugu. Vrsta je zasigurno u Jadranu ugrožena, i to s minimalnim statusom ranjive vrste. Ovdje na jugu svakodnevno se lovi kočama, s dubine od 50 do 150 metara najčešće, a isto tako i brojnim drugim alatima od 5 do 50 metara. Gravidne ženke vrlo su često meta ulova. Mi smo mnogo puta radili in vitro inkubaciju fetusa iz mrtve majke pa ih puštali”, objašnjava Gajić.

Kad je riječ o tome treba li ograničiti izlov te vrste, ovaj ekspert za morske pse je jasan.

“Morala bi se hitno uvesti minimalna dozvoljena veličina, koja je u Albaniji 30 cm, što je u biti manje nego što je veličina tek okoćenih jedinki”, kaže Gajić.

Godišnje od čovjeka nastrada oko sto milijuna morskih pasa, a taj strahoviti broj rezultat je ljudskih aktivnosti poput namjernog lova, prekomjernog ribolova, usputnog ulova i potražnje za proizvodima od morskih pasa, kao što je juha od peraja.

Facebook komentari