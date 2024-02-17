Region

Turistkinja apeluje: COVID je i dalje prisutan u ovoj zemlji

5.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Oba moja djeteta su se zarazila, pa smo se vratili ranije- naglasila je

Na društvenoj mreži Facebook u grupi “Live from Greece”, jedna korisnica je objavila apel svim roditeljima koji sa djecom putuju u Paraliju da posebno obrate pažnju, jer kako kaže, COVID je još uvijek prisutan.

Državljanka Srbije koja ljetuje u Grčkoj je napisala:

– COVID virus je još uvijek prisutan. Oba moja djeteta su se zarazila, pa smo se vratili ranije. Također, ni jedna apoteka niti doktor ne rade noću, bez obzira što je istaknuto da rade 24 sata.

Dodala je:

– Morali smo da idemo u bolnicu u Katerini da se pregledaju.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh