Turistkinja apeluje: COVID je i dalje prisutan u ovoj zemlji

Na društvenoj mreži Facebook u grupi “Live from Greece”, jedna korisnica je objavila apel svim roditeljima koji sa djecom putuju u Paraliju da posebno obrate pažnju, jer kako kaže, COVID je još uvijek prisutan.

Državljanka Srbije koja ljetuje u Grčkoj je napisala:

– COVID virus je još uvijek prisutan. Oba moja djeteta su se zarazila, pa smo se vratili ranije. Također, ni jedna apoteka niti doktor ne rade noću, bez obzira što je istaknuto da rade 24 sata.

Dodala je:

– Morali smo da idemo u bolnicu u Katerini da se pregledaju.

