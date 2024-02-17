Povećanja i do 75 posto: Pogledajte koliko su poskupjela jela u restoranima na Jadranu

Krivac se uglavnom traži u visokim cijenama, dok ih ugostitelji pravdaju velikim ulaznim troškovima. Cijene jela u hrvatskim restoranima posljednjih su godina značajno porasle, a razlike u odnosu na razdoblje prije uvođenja eura dostižu i do 75 posto.

Razlika u cijenama iz godine u godinu sve više raste. Ekipa Dnevnika Nove TV istražila je cijene u jelovnicima istih restorana sada i prijašnjih godina, a kako kaže, razlika je – velika.

Istraživanje se temelji na slučajnom uzorku. ‘Nisam restorane koje su poskupjeli tražio povećalom, već sam na popularnim stranicama za preporuku restorana pronašao one koji imaju objavljene jelovnike. A potom, kako internet sve pamti, pronašao sam i menije iz prijašnjih godina’, objasnio je reporter Nove TV.

Kako kaže, cijene se od lani uglavnom nisu puno mijenjale, ali od uvođenja eura jesu znatno. Nijedan od restorana nije zadržao cijene.

Prvo ljeto koje smo plaćali eurima bilo je ono 2023. godine. Na otoku Hvaru omlet za doručak prodavao se tada za 11 eura, a sada za 13. Poskupljenje od dva eura ne čini se puno, ali to je porast od 18 posto. I hamburger je u istom razdoblju na Hvaru u istom restoranu poskupio za 2 eura ili u njegovom slučaju – 15 posto.

Godinu dana ranije još smo imali kune. Dagnje na buzaru u Zadru bile su 88 kuna ili 11 eura i 60 centi. Isti restoran, isto jelo, ove godine je 14 i pol eura ili 25 posto skuplje. Grill tuna i povrće za prilog poskupjelo je i više od pet eura. A pršut i paški sir za predjelo s 98 kuna skočili su na 15 eura ili oko 15 posto.

Isto se događa i s jelima koja nisu tradicionalna hrvatska kuhinja, već više talijanski fast food. Pizza vegetarijana u Dubrovniku je 2021. godine bila skupih 95 kuna. U istom restoranu sada je 19 eura. Pizza dalmatina s 98 kuna ili 13 eura, skočila je na 20 eura. To je 7 eura ili 52 kune više. Doslovno pola tadašnje pizze ili čak 53 posto skuplje.

U Rovinju u pandemijskoj 2020. godini, burger od tune, kao i pržene lignje, prodavali su se za tek nešto manje od 10 eura. Sada im je cijena oko 15. To je opet 4,5 do 5 eura skuplje ili porast od oko 50 posto. Rekordnu 2019. godinu bilježi i Split. Crni rižoto s tadašnjih 11 eura skočio je na 19. Ramsteak s 19 na 29 eura. Salata od hobotnice s 10 na 18 i pol. To su povećanja od 50 do gotovo 75 posto,pišu Vijesti

Ugostitelji se s razlogom žale na skupe namirnice i radnu snagu. No, prosječna plaća 2019. godine bila je nešto manja od 9000 kuna ili 1186 eura. Pritom i danas mnogi takvu plaću nemaju. Sada je ta prosječna plaća 1451 euro. To je u 6 godina porast od 23 i pol posto.

Dakle, plaće su rasle upola manje od cijena polovine svih navedenih jela, a samo tri možemo si, s prosječnom povišicom, priuštiti bez minusa.

