Ovaj grad na Jadranu cijenama oduševio turiste: Kugla sladoleda 90 centi

Omjer cijene i kvalitete sve je češća fraza u izjavama rukovodećih ljudi u turističkom sektoru. Jasna je i logika, turist je spreman platiti više ako je zadovoljan uslugom, no počesto je to i alibi za podizanje cijena u nebesa, što pokazuju i podaci porezne uprave o rastu potrošnje koji nadmašuje rast broja izdanih računa. No, nećemo o statistikama već o jednom svjetlom primjeru koji smo zatekli na jadranskoj obali, točnije u Dalmaciji i to u špici turističke sezone. U prvom vikendu augusta ekipa Večernjeg lista posjetili je Šibenik, grad koji se diči bogatim kulturnim programima koji se odvijaju na predivno uređenim tvrđavama, ali i grad bogate povijesne i kulturne baštine, ugodno i sigurno smješten i zaklonjen kanalom Svetog Ante od otvorenog mora te s pogledom prema ušću Krke.

Putovali su u “last minute” i nije nam bio prvi put u gradu pa smo već otprilike znali što se nudi od smještaja. Noćenje u hotelu s četiri zvjezdice u centru grada s doručkom u prosjeku je između 120 i 150 eura, s iznimkom hotela u poznatom turističkom resortu u kojem su cijene osjetno više. Do dana dolaskapovoljniji hoteli bili su većinom bukirani, a isti je slučaj bio i s privatnim smještajem koji nudi sve i svašta, od manjih soba za četrdesetak eura, do cijelih kuća za odmor u okolici gdje iznos noćenja ide i do par stotina eura, no iznajmljivači tvrde da nude luksuz koji vrijedi tog novca.

Hosteli koji su većinom u centru i nude noćenja za već od 30 eura, a nama najbolja ponuda bila je ona novog Studentskog doma Palacin, otvorenog prošle godine. Za samo 35 eura može se prenoćiti u potpuno novoopremljenoj dvokrevetnoj sobi s vlastitom kuhinjom i kupaonicom. Parkiranje je besplatno, a boravak u studentskom domu koji je ljeti hostel ima posebnu čar povratka u studentske dane. S terase puca lijep pogled, a nostalgija “puca” kada se spustite u prizemlje gdje je studentska kantina u kojoj možete doručkovati i ručati, a za 5 eura možete kao u studentskim danima i oprati i posušiti rublje, što je također zgodno.

Stigli su automobilom, no u trenutku dolaska u centar u javnu garažu na Poljani nije nam bio problem naći slobodno mjesto i platiti jedan sat parkiranja 1.33 eura (odnosno nekadašnjih 10 kuna), što je, primijetili smo, cijena koja nije zaokružena u novoj valuti. Dok je auto bio u hladu garaže odlučili su se rashladiti sladoledom i tu se ugodno iznenadili. U staroj jezgri stali su u slastičarnicu Ka Grom, privukle su ih iznimno pozitivne Google recenzije (4.7/5 na temelju oko hiljadu mišljenja), ali i simpatično uređen prostor. Velika kuglica sladoleda košta 1,7 eura, što je jeftinije nego u Zagrebu, a “mala” kuglica je samo 90 centi (!) pa je izbor pao na dvije manje kuglice koje su porcijom bile sasvim dovoljne, a okusom vrlo bogate.

Šetajući ostatkom stare jezgre škicali su cijene po restoranima i tu su vidjeli razne slobodne interpretacije koliko bi, primjerice, pizza trebala koštati, od 8 do 15 eura, pa ne birate li mudro, isto biste jelo mogli različito platiti u susjednim ulicama. Dolaskom na rivu, tačnije u predio Dolac, tek pet minuta hoda od katedrale sv. Jakova, nismo bili iznenađeni, nego znatiželjni kad smo sjeli u kafić Domald, za kojeg znamo da u prvom redu do mora gostima nudi cijene zbog kojih neće slikati račune i objaviti ih na Facebooku, barem ne u negativnom smislu. Uvjerili su se i ove godine, cijene su ostale razumne – kava 1,7 eura, sokovi nešto više od dva eura, kokteli oko 7. Povoljnije je to od brojnih kafića u Zagrebu.

